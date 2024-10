Napoli sterile e spento. Rigore generoso per l’ingenuo fallo di Fazio (La Stampa)

Mazzarri salva la panchina con due gol arrivati negli extra-time dopo una partita in cui il Napoli ha sofferto

La vittoria del Napoli contro la Salernitana non è stata sicuramente frutto del bel gioco o di una gara dominata dagli azzurri, anzi, il gol di Rrahmani salva il Napoli e Mazzarri, scrive La Stampa oggi. Non ha convinto dunque, ancora una volta la prestazione del Napoli, che si è fatto mettere sotto dalla Salernitana, ultima in classifica, ed ha sofferto per tutti e due i tempi regolamentari. Infatti i due gol che le hanno permesso di vincere sono arrivati entrambi a tempo scaduto

Napoli sterile e spento

“Sterile e spento, il Napoli benedice i minuti di recupero, fatali per la Salernitana ultima e decimata che regge dei due tempi della sfida, perdendosi rovinosamente negli extra-time. L’ingenuo fallo di Fazio e il generoso rigore (trasformato da Politano) concesso al 3′ di recupero dei primi 45′ ridanno fiato agli azzurri fin lì incapaci di reagire al vantaggio ospite di Candreva con una perla all’incrocio; la gira di Rrahamani al 95′ – col Maradona che fischia e sferza gli azzurri, confusi e smarriti – dopo un’incerta uscita di Ochoa regalano tre punti dopo un mese di digiuno. Mazzarri salva così la panca”

Rrahmani salva il risultato al 96esimo e restituisce un po’ di ossigeno

Una boccata d’ossigeno. Che di questi tempi vale oro. La realtà va sempre tenuta in considerazione. E oggi non si può essere schizzinosi nel giudizio sul Napoli che è una squadra e un club che da mesi navigano a vista. La boccata d’ossigeno arriva al minuto 96 di Napoli-Salernitana. Si era sull’1-1. Il Napoli ci stava anche provando, a modo suo, ovviamente confusionario. Ma ci stava provando. Poi, su un pallone vagante in area, si sono scontrati il portiere Ochoa e il difensore Fazio, Rrahmani ne ha approfittato e ha segnato. Almeno il Napoli è tornato a vincere. Certo ha battuto l’ultima in classifica ma questa era l’avversaria di oggi.

