Napoli: primo allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera, personalizzato in palestra e campo

Il report dell’allenamento odierno. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio, che si terrà domenica

Il Napoli prepara il match contro la Lazio, che si terrà domenica sera all’Olimpico. All’allenamento si è unito il nuovo acquisto della squadra: Dendoncker, centrocampista in prestito dall’Aston Villa.

Il report della società:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro atletico con esercizi sulla rapidità. Chiusura con seduta tecnico tattica”.

Napoli: primo allenamento per Dendoncker

“Primo giorno di allenamento per Dendoncker. Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e campo“.

Ngonge ha impressionato molto Mazzarri. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Ngonge ha impressionato molto Mazzarri. Nell’emergenza può diventare l’arma in più sfruttando qualità evidenti e una duttilità che tornerà utile.

Ecco Ngonge, il tuttofare dell’attacco: non solo un esterno, ma un giocatore completo capace di svariare su tutto il fronte offensivo. In questi giorni sta provando a mettere in difficoltà il suo allenatore perché a sinistra c’è un vuoto, con Kvaratskhelia squalificato, e lui insidia Lindstrom, che è avanti nelle gerarchie. Ngonge vuole esserci, anche a gara in corso, d’altronde sarà l’unica vera alternativa in attacco. Il belga, anni 23, collezionista di gol capolavoro, si prepara per il debutto: oltre a fare l’ala può diventare ricambio per Raspadori. Ha già fatto il centravanti, è un ruolo che gli appartiene, ha un tiro secco e preciso, vede la porta, sa essere concreto pur divertendosi.

ilnapolista © riproduzione riservata