Napoli, per Meret ancora terapie e palestra. Personalizzato anche per Natan e Olivera

Prima seduta di allenamento al Konami Training Center dopo la Supercoppa italiana. Primo giorno anche per Traorè e Ngonge.

Da Castel Volturno, il report del primo allenamento dopo la finale di Supercoppa italiana. Tanti ancora gli indisponibili nel Napoli, tra cui Meret, Natan e Olivera. Primo giorno a Castel Volturno per i nuovi arrivati Traoré e Ngonge.

Il report dell’allenamento:

“Dopo la finale di Supercoppa a Riyadh, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match dell’Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione attraverso un circuito ad ostacoli. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Meret ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Natan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo. Primo giorno di allenamento all’SSCN Konami Training Center per Traorè e Ngonge“.

Il Napoli rischia di andare all’Olimpico, contro la Lazio, senza 10 calciatori

Oggi primo allenamento dopo le fatiche di Supercoppa italiana. Mazzarri a Castel Volturno in piena emergezna. Tra squalifcati e infortunati, potrebbero essere dieci le assenze contro la Lazio. Le parole dell’inviato Francesco Modungno:

«La grande emergenza contro la Lazio. Oggi primo allenamento dopo i giorni di Riyadh. Mazzarri rischia di giocarla senza 10 calciatori. Inevitabilmente il mercato può soccorrere. Ngonge e Traoré con situazioni differenti. Il primo è pronto pronto, Traoré sta facendo un percorso di riatletizzazione. Difficile contare su di lui. C’è Mazzocchi e c’è attesa per i due nuovi acquisti. Poi la grande priorità di Mazzarri, può essere Perez il difensore. I centrali adesso servono di più. Alessio Zerbin sta svuotando il suo armadietto e poi prendere la direzione verso Monza»

Ostigard non rientrerà nell’affare Nehuen Perez con l’Udinese

Alessandro Sugoni, esperto di calciomercato, fa il punto sulle trattative del Napoli:

«Napoli sicuramente squadra più attiva del mercato. Ha chiuso quattro acquisti. Arrivato Dendoncker dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni. Oggi visite mediche e poi la firma sul contratto. è un centrocampista che quest’anno non ha giocato tantissimo, in passato accostato anche ad altre squadre italiane. è un elemento di sostanza e di esperienza in mezzo al campo. Adesso, dopo il quarto acquisto, il quinto potrebbe essere Nehuen Perez. Il difensore dell’Udinese, c’è stato un avvicinamento notevole. Si pensa ad una operazione da 16/17 mln più bonus. Nell’affare non rientrerà Ostigard, il giocatore vuole mantenere l’impegno con il Genoa. Se il Napoli dà l’ok, andrà al Genoa. Questa è la sua volontà. Dunque non rientrerà nell’affare Perez».

