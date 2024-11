Napoli, Ostigard fa saltare ufficialmente il trasferimento di Perez (Di Marzio)

Notizia già anticipata ieri dal Corsport. Il Napoli ha deciso di bloccare il norvegese dopo le ultime buone prestazioni.

Come aveva già anticipato ieri il Corriere dello Sport, oggi arriva la conferma anche dal giornalista Gianluca Di Marzio. La trattativa tra il Napoli e il difensore dell’Udinese Neuhen Perez è saltata. Il giornalista ha spiegato sul suo sito:

Il Napoli aveva bloccato la cessione di Leo Ostigard dopo le ultime buone prestazioni dell’ex Genoa. A quel punto sono state fatte delle valutazioni sull’arrivo del difensore dell’Udinese. L’argentino, quindi, non diventerà un nuovo giocatore azzurro. Per i bianconeri, infatti, era tutto condizionato alla situazione di Ostigard che a questo punto non lascerà gli azzurri.

Salta l’arrivo di Nehuen Perez al Napoli. La svolta è arrivata dopo la partita con la Lazio e soprattutto dopo la brusca frenata nella cessione di Ostigard al Genoa. Il norvegese, valutato 7 milioni, è destinato a restare a questo punto con Mazzarri, e non c’è spazio nella lista degli over 22 da presentare per il campionato a fine mercato. De Laurentiis e Pozzo avevano raggiunto un accordo giovedì sulla base di 18 milioni per il difensore argentino, ex Atletico Madrid, che era pronto a svolgere le visite mediche a Villa Stuart. Il dietrofront su Ostigard ha cambiato lo scenario.

Il difensore dell’Udinese vestirà la maglia azzurra del Napoli molto preso. C’è l’intesa tra i due club, l’affare potrebbe chiudersi già oggi. De Laurentiis e Pozzo hanno trovato la quadra giusta sulla base di 18 milioni di euro (circa 16 milioni più due di bonus). Al giocatore un contratto di 4 anni a 1,6 milioni circa a stagione.

ilnapolista © riproduzione riservata