Napoli: ogni volta che sembra aver toccato il fondo, riesce a cadere sempre più in basso (Libero)

I tifosi ridono della situazione per non piangere e ironizzano persino su Msc: più che su una nave da crociera, il Napoli sembra sul Titanic

Napoli: ogni volta che sembra aver toccato il fondo, riesce a cadere sempre più in basso. A scriverlo è il quotidiano Libero. Il riferimento è alla lite tra Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia reo di aver divulgato il segreto di Pulcinella, ossia che il rinnovo è di facciata (e di denaro, ovviamente) e che a fine stagione Victor andrà via. Lui ha detto che andrà in Arabia Saudita.

Ecco cosa scrive Libero.

Ogni volta che sembra aver toccato il fondo, il Napoli riesce a cadere sempre più in basso. Al punto che i tifosi ridono della situazione per non piangere e ironizzano persino su Msc, il main sponsor di questa disgraziata stagione: più che su una nave da crociera, il Napoli sembra stare sul Titanic. Scherzi a parte, l’ultimo caso con protagonisti Osimhen e l’agente di Kvaratskhelia è grave, perché dimostra che non c’è ritiro che tenga, ormai le briglie sono sciolte e ognuno dice e fa quel che gli pare.

Un procuratore dopo l’altro

Dopo il procuratore di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui, è toccato a quello di Kvara creare una polemica: «Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma credete davvero che giocherà nel Napoli per tutta la carriera? Ve lo dico in anticipo, andrà in Arabia Saudita la prossima estate. Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro». La replica furiosa di Osimhen è arrivata tramite Instagram: «Sei un pezzo di m… e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca». Insomma, il clima in casa Napoli non è proprio sereno, per usare un eufemismo.

La lite Kvara-Osimhen e lo spogliatoio del Napoli al veleno (Corsera)

Napoli, spogliatoio al veleno per tanti mancati rinnovi e la voglia di andar via di altri giocatori. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava che parte ovviamente dalla lite tra Osimhen e il procuratore di Kvaratskhelia.

Prima o poi qualcuno avrebbe sollevato il coperchio della pentola in ebollizione, tra gli scontenti del Napoli c’è Kvara e il suo agente, Mamuka Jugeli, ci ha messo un attimo, dalla Georgia, per sottolineare la disparità di trattamento del suo giocatore con Osimhen, coperto d’oro col nuovo contratto prima di partire per la Coppa d’Africa. Kvara non ha rinnovato e come miglior giocatore della serie A della stagione scorsa, ha un ingaggio inferiore a un milione e mezzo.

Altro che panni sporchi (non) lavati in famiglia, qui i due principali protagonisti dello scudetto della scorsa stagione si sono tirati gli stracci in faccia, più o meno direttamente.

In uno spogliatoio già depresso per i risultati ma anche invelenito dalle polemiche per i mancati rinnovi di molti giocatori e la voglia di andar via di altri, la lite a distanza Kvara-Osimhen destabilizza ulteriormente l’ambiente.

