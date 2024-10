Napoli e Leicester stanno trattando il trasferimento di Soumaré (Mundo Deportivo)

Il francese non è stato convocato da Quique Sánchez contro l’Athletic Club per “questioni familiari” e il centrocampista vuole lasciare la squadra

Il profilo del secondo centrocampista individuato dal Napoli, secondo il Mundo Deportivo, potrebbe essere Boubakary Soumaré. Il 24enne francese gioca nel Siviglia, in prestito dal Leicester. De Laurentiis in questa finestra di mercato vuole attuare una mini rivoluzione per permettere a Mazzarri di risalire la classifica e conquistare un posto in Champions.

Il primo colpo è stato Mazzocchi. Le trattative in corso riguardano il difensore Dragusin e il centrocampista Samardzic. In teoria, Dragusin finirebbe per diventare il sostituto di Kim (bocciato e infortunato Natan, il difensore preso in estate). Samardzic è il rimpiazzo di Elmas, finito al Lipsia. Soumaré sarebbe un mediano, un centrocampista centrale. Va da sé l’ipotesi che possa diventare la riserva di Lobotka. Potrebbe anche essere il sostituto di Anguissa.

El Mundo ricapitola:

“Per concludere , Soumaré si presenta come un’opzione complicata, ma non impossibile. Napoli e Leicester stanno trattando il trasferimento per un giocatore che è in prestito al Siviglia. Il francese non è stato convocato da Quique Sánchez contro l’Athletic Club per “questioni familiari” e il centrocampista vuole lasciare la squadra“.

Il valore attuale del cartellino di Soumaré si aggira intorno ai 14 milioni. Fin qui in stagione solo 15 presenze totali tra campionato e Champions.

Dragusin, offerta indecente del Tottenham, l’affare si complica per il Napoli

Il Corriere dello Sport scrive oggi delle difficoltà che il Napoli sta incontrando per chiudere l’affare Dragusin. Il Tottenham è fortemente convinto di voler strappare il giocatore al Genoa e, se fino ad oggi, aveva atteso, ha invece presentato l’offerta indecente che si aspettava. 26,6 milioni al Genoa per Dragusin. Adesso per il Napoli c’è il pericolo che possa sfumare l’affare e spunta l’alternativa Soumaré.

“Ora il Tottenham sta facendo sul serio, senza indugi e però attraverso canali ancora laterali: al Genoa è arrivata l’offerta modo suo indecente, ventitré milioni di sterline (che equivalgono a ventisei e sei di euro, al cambio in corso), e sta lì, in attesa che si proceda ufficialmente. Pagamento cash, magari rateizzato o anche no, queste sono cose che verranno fuori successivamente, ma con il danaro liquido le strade si accorciano miracolosamente“.

ilnapolista © riproduzione riservata