Mourinho prendeva 7 milioni alla Roma, De Laurentiis li pagherebbe solo per Conte (Mediaset)

Il contatto c’è stato, ma l’ingaggio di Mourinho è un ostacolo per i parametri finanziari del Napoli. Uno sforzo economico simile De Laurentiis lo farebbe solo per Antonio Conte.

Dal giorno dopo il suo esonero da allenatore della Roma Mourinho ha accesso l’interesse di molti club tra i quali anche il Napoli di De Laurentiis.

Mourinho al Napoli

Questa mattina Il Messaggero ha lanciato la suggestione

“Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico”.

La telefonata di Mendes

Secondo alcune indiscrezioni uscite oggi il suo procuratore, Jorge Mendes, si sarebbe già mosso alzando la cornetta del telefono per chiamare Aurelio De Laurentiis, per cercare di capire se l’interesse del Napoli ad avere sulla panchina un allenatore come Mourinho, sia reale.

Sportmediaset ha sottolineato come l’ingaggio dello Special One non sia certo alla portata del Napoli e che De Laurentiis si lascerebbe affascinare solo da Conte

Ipotizzabile però che l’ingaggio di Mourinho – 7 milioni più bonus all’anno quanto prendeva alla Roma – sia un ostacolo per i parametri finanziari del Napoli. Uno sforzo economico simile il presidente De Laurentiis lo farebbe solo per Antonio Conte. Intanto registriamo però il contatto Mendes De Laurentiis.

