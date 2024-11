Mourinho ha chiesto a Mendes di chiamare De Laurentiis (Gazzetta)

Il presidente De Laurentiis e Mendes sono legati da grande amicizia e in questi giorni si sentiranno per fissare un incontro

L’accostamento di Josè Mourinho con il Napoli, dopo l’esonero dalla Roma, ha sorpreso non pochi. Ci sono diversi motivi per cui si pensava che lo Special One avrebbe velocemente lasciato l’Italia dopo l’avventura in giallorosso e invece sembra che il suo agente, Mendes, stia organizzando un incontro col il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. L’autorevole Times ha scritto ieri che le parti dovrebbe incontrarsi questa settimana, oggi la Gazzetta chiarisce che la decisione di contattare il Napoli è partita dallo stesso Mourinho, anche se, secondo la Rosea è difficile immaginare Mou al Napoli in estate

Mourinho vuole venire al Napoli

“José Mourinho avrebbe individuato nel Napoli una potenziale prossima tappa della sua carriera e per questo avrebbe chiesto al suo agente Jorge Mendes di organizzare, tra questa e la prossima settimana, un incontro col numero uno del club azzurro, Aurelio De Laurentiis. Del resto, De Laurentiis e Mendes sono legati da amicizia datata e non è un mistero che in passato il super manager portoghese abbia dato consigli ad Aurelio, non soltanto portato da lui alcuni suoi assistiti. Rapporto di stima e affetto, come ne ha tanti De Laurentiis nel mondo del calcio. Insomma, non ci sarebbe bisogno di prendere appuntamento a Roma, ma forse, con Mourinho in fase di trasloco, sarebbe anche più semplice farli incontrare nei nuovi uffici della FilmAuro, nel cuore della Capitale”

