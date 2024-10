Mazzarri squalificato non sarà in panchina, il tecnico già in tribuna a Torino

Ha rimediato il cartellino rosso in Napoli-Monza dopo le proteste per un fallo su Kvara. Presunti disordini all’esterno dello stadio.

Alle 15 scende in campo il Napoli, contro il Torino di Ivan Juric. Mazzarri, squalificato, non sarà in panchina. Il tecnico del Napoli ha ricevuto un’espulsione nell’ultima di campionato contro il Monza.

Sul prato dello Stadio Olimpico Grande Torino, gli azzurri cercano i tre punti per risalire la classifica e portarsi a ridosso di Bologna e Fiorentina, in attesa del big match tra Roma e Atalanta di questa sera. Mazzarri ha gli uomini contati. Oltre a Anguissa e Osimhen, impegnati nella preparazione per la Coppa d’Africa, non ci saranno Meret, Natan, Olivera. Il tecnico toscano recupera però Juan Jesus, che partirà titolare. Recuperati anche Politano e Gaetano, l’esterno titolare, a centrocampo parte Cajueste che probabilmente farà staffetta con il giovane napoletano. Davanti, in vantaggio Raspadori su Simeone.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Nel frattempo arrivano dallo stadio voci su possibili tafferugli tra i tifosi delle due squadre. L’anno scorso ci furono episodi di violenza tra le due tifoserie.

Espulso Mazzarri durante Napoli-Monza

Mazzarri espulso per proteste dopo l’ennesimo fallo non fischiato su Kvara. Resiste lo 0-0 al Maradona tra Napoli e Monza. All’80’ altro episodio della gara. Kvaratskhelia subisce fallo da Bondo. I due si allacciano e ne nasce una mini rissi. Il georgiano si innervosisce, mentre il centrocampista di Palladino tiene per il colletto la maglia di Kvara.

Mazzarri, insieme anche ad alcuni della panchina del Monza e del Napoli, si avvicinano per sedare gli animi. Di Bello tira fuori il secondo giallo a Mazzarri che oltre ad essere uscito dalla propria area tecnica ha protestato a lungo per il fallo non fischiato al proprio giocatore.

