Mazzarri: «Nei momenti difficili bisogna avvicinarsi alla perfezione individuale e di squadra»

A Radio Tv Serie A: «Sono curioso di vedere la reazione dopo la Salernitana. Vogliamo onorare la Supercoppa, anche se mancano diversi giocatori».

In occasione del match contro la Fiorentina per la semifinale di Supercoppa Italiana, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha parlato a Radio Tv Serie A:

«Come stiamo lo vedremo quando scenderemo in campo, con la Salernitana abbiamo fatto bene. Sono curioso di vedere la reazione in una competizione così importante».

Il Napoli si presenta da campione d’Italia, che prospettive ha per la Supercoppa?

«Faremo di tutto per onorarla, anche se non siamo in un momento perfetto visto che mancano diversi giocatori. Ma ripeto, veniamo da una buona gara e vogliamo continuare».

Il Napoli deve cercare opportunità nelle difficoltà?

«In momenti così bisogna essere ancora più attenti, non conosco altre ricette. Dobbiamo avvicinarci il più possibile alla perfezione, dal punto di vista individuale e di squadra. Poi come sempre sono i momenti a fare la differenza».

Come vede la Fiorentina di Vincenzo Italiano?

«E’ una squadra che gioca bene e che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni. Complimenti a loro, noi faremo il massimo per metterli in difficoltà».

Cosa pensa di Simeone, che salvo sorprese sostituirà Osimhen al centro dell’attacco?

«Un ragazzo eccezionale da tutti i punti di vista ed un esempio per i compagni, fa sempre morale. Un giocatore ideale che tutti i tecnici vorrebbero avere in spogliatoio».

In conferenza, Mazzarri aveva dichiarato:

«Bisogna cominciare a non pensare all’anno scorso e ali infortuni. Inutile piangersi addosso, dobbiamo svoltare e fare bene come nell’ultima gara».

«Napoli favorita? Non si può dire, nelle partite secche tutto può accadere. L’importante è essere presenti in campo e far vedere che siamo una squadra che ci crede».

