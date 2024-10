L’Udinese rischia di fare un favore al Napoli, Fiorentina salvata dal rigore di Nzola

Il rigore di Nzola al 87′ salva la Viola da una clamorosa sconfitta. Al Franchi finisce 2-2, nel recupero anche un palo di Bonaventura. Il Napoli a -3 dal quarto posto.

Al Franchi la Fiorentina evita la figuraccia contro l’Udinese e salva la faccia grazie al rigore trasformato da Nzola all’87’. Rigore netto, mani di Joao Ferreira.

La squadra di Italiano irriconoscibile. Udinese padrone del campo fin dal fischio d’inizio. Passa in vantaggio grazie a Lovric e nel primo tempo rischia di dilagare. Alla squadra di Cioffi manca solo l’ultimo passaggio e un po’ di precisione sottoporta. Negli spogliatoi Italiano si fa sentire e i suoi rientrano nel secondo tempo con un piglio diverso. Entra in campo il neo acquisto Faraoni e dopo pochi minuti dal suo ingresso confeziona l’assist per Beltran che di testa segna l’1-1.

Risponde subito l’Udinese con Thauvin, dopo un’altra grande azione di Lovric. All’87’ il rigore che ristabilisce la parità. In pieno recupero anche un palo di Bonaventura che rischia di ribaltare la partita.

La squadra di Ciofi quasi fa un favore al Napoli che adesso è a -3 dalla zona Champions.

Samardzic torna titolare. Cioffi lo ha schierato dal primo minuto dopo diverse partite. Un segnale che la trattativa col Napoli potrebbe essere sfumata.

Samardzic titolare contro la Fiorentina, un segnale che la trattativa col Napoli è sfumata

Lazar Samardzic non è più nei piani del Napoli. Lo dimostra la sua titolarità contro la Fiorentina di oggi. Al 33′ del primo tempo l’Udinese è in vantaggio sulla squadra di Italiano, e Lazar è in campo, impegnato a far girare al meglio la sua Udinese. Il tedesco ritorna titolare dopo circa due mesi.

L’inserimento della Juve nella trattativa e l’atteggiamento del papà-agente deve aver indispettito De Laurentiis che così ha mollato il colpo.

Già Cioffi, in sede di conferenza stampa, aveva caricato sia il centrocampista che Nehuen Perez, altro obiettivo del Napoli per sistemare la difesa.

A confermare poi la teoria è anche il giornalista di Relevo, Gabriele Moretto che su Twitter scrive:

“Colloquio distensivo tra l’allenatore dell’Udinese, Gabriele Cioffi, e Lazar Samardžić. Ci sono buone probabilità che il serbo parta titolare oggi pomeriggio alle 18 contro la Fiorentina. Non succede dal 23 dicembre. È stand-by sul mercato. La pista Napoli si è raffreddata, con la Juventus non c’è nulla di avanzato, soprattutto tra club”.

