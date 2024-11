Lobotka è l’Mvp Napolista di gennaio. Supera di poco Gollini

“Regge da solo il centrocampo e difende benissimo”. Lobo vince il sondaggio pubblicato su Instagram con il 45% di voti, Gollini al 39

Il centrocampista slovacco del Napoli Stanislav Lobotka è stato eletto dai lettori del Napolista come miglior giocatore del mese di gennaio. Ha ottenuto il 45% di voti. A competere con lui c’erano Pierluigi Gollini (39%), Leo Ostigard (11%) e Amir Rrahmani (5%). Per votare l’Mvp del mese basterà andare sul profilo Instagram e, nella sezione storie, verrà pubblicato il sondaggio con i quattro calciatori che hanno ottenuto una media valutazione più alta.

Lobotka ha giocato cinque partite su cinque nel mese di gennaio e, tramite le pagelle del Napolista, ha ottenuto una media voto di 6,3. Le sue migliori prestazioni sono risultate contro Fiorentina, Inter e Lazio. Da quando è tornato Mazzarri il centrocampista slovacco sta tornando pian piano ai livelli a cui ci ha abituati durante la scorsa stagione.

Lobotka, le pagelle del Napolista:

Napoli-Fiorentina 3-0. Il nuovo modulo gli spalanca nuove e inesplorate frontiere verticali. Robotka c’è anche senza possesso – 6,5. Ancora lontano dal Lobotka dei tempi spallettiani, ma si muove tanto e si sacrifica pure in fase difensiva. Tutto sommato in miglioramento anche lui – 6

Napoli-Inter 0-1. Robotka fa il maratoneta tuttofare e deve reggere da solo il centro in teoria disposto a due. Il migliore, senza dubbio – 7

Lazio-Napoli o-0. Anche nella noia di una partita in cui non si tira mai in porta, da una parte e dall’altra, l’amato Lobo resta la misura di tutte le cose azzurre. E’ lui che addormenta il gioco ed è sempre lui che fa un paio di recuperi mostruosi in difesa – 7. Non costruisce granché ma difende che è una meraviglia – 7.

