Le Iene: arbitro di Seria A denuncerà “gravi anomalie nel sistema”

Nella giornata di domani, martedì 23 gennaio, in prima serata su Italia1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio: il giovane attore Artem.

All’interno della puntata, in esclusiva e per la prima volta nella storia del calcio italiano, un arbitro di Serie A – del quale non è stato rivelato il nome – ha deciso di fare delle rivelazioni ai microfoni di Filippo Roma, denunciando quelle che per lui sarebbero delle gravi anomalie nel sistema arbitrale in Italia.

Giulio Golia tornerà poi sul tema di fine vita intervistando Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, e Luca Zaia, governatore del Veneto, dove giorni fa è stata bocciata dal Consiglio regionale la prima proposta di legge italiana sul suicidio assistito.

