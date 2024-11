John Terry vince il premio alla carriera e lo dedica a Vialli: «Luca, questo è per te»

L’ex calciatore ha vinto il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards e ha dedicato la sua vittoria all’ex allenatore Vialli

John Terry ha vinto il premio alla carriera ai Globe Soccer Awards e ha dedicato il premio al suo ex allenatore e amico Vialli.

«Luca questo è per te».

L’intervista a Terry

In occasione dei Globe Soccer Awards, ieri John Terry ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, durante la quale ha ricordato i momenti più importanti della sua lunga carriera, per la quale potrebbe essere premiato a Dubai. Il primo momento più importante è stato il debutto con Gianluca Vialli: «Vialli è stato un grandissimo amico e il mio primo allenatore. Mi ha dato l’opportunità di giocare e ha permesso che tutto ciò accadesse ».

Il secondo è la vittoria della Champions League con il Chelsea contro il Bayern Monaco nel 2012:

«Vittoria fantastica che abbiamo aspettato per tanto tempo. Anche se non ho giocato, è il mio momento preferito».

«Mourinho è il miglior allenatore che abbia mai avuto. Mourinho è l’allenatore più speciale che abbia mai visto. Anche lui come Vialli è stato fondamentale per il mio successo. Pensava sempre in avanti e sapeva già cosa avrebbero fatto gli avversari. Ci sentivamo come se fossimo noi contro il mondo. È stato il miglior allenatore che abbia mai avuto».

Sul Chelsea:

«Chelsea in costruzione, Real Madrid favorito per la vittoria della Champions. E’ una squadra in costruzione e quindi è lontana rispetto a Manchester City, Liverpool e Arsenal. C’è tanto lavoro da fare, ma dobbiamo avere pazienza».

La favorita per la vittoria della Champions, secondo Terry, è il Real Madrid: «Ancelotti sta facendo un lavoro meraviglioso e quando arrivano le fasi ad eliminazione diretta il Real migliora sempre. E’ un allenatore fantastico, bravissimo tecnicamente ed è una bella persona: un bel mix di competenza e umanità»

Sulla nazionale inglese: «Forse negli ultimi 30 anni non abbiamo mai avuto una squadra così forte. C’è una bella connessione tra i giocatori, che si supportano a vicenda. È un bel mix di giocatori forti ed esperti»

ilnapolista © riproduzione riservata