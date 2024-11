In Germania c’è un “patto-Schumi” tra tutte le tv: nessuno parli delle condizioni di Schumacher

Per la Bild Cora Brinkmann, ex di Ralf Schumacher, ha abbandonato un reality perché i dirigenti avevano paura che svelasse qualcosa

In Germania vige da 10 anni un “patto-Schumi” tra tutte le tv, per la privacy di Schumacher. Si chiama Freiwillige Schumi-Kontrolle FSK. Si tratta di una sorta di accordo tra i più alti dirigenti del mondo radiotelevisivo tedesco, per non svelare nulla che riguardi la sfera personale e intima dell’ex campione di Formula 1.

Solo che adesso c’è in giro una possibile mina vagante: Caroline Schumacher, ex moglie di Ralf Schumacher, fratello minore di Michael. La cognata del Kaiser fino al 2022 era entrata nel reality show Jungle Camp, una sorta di Survivors, che va in onda sulla televisione tedesca da più di 15 stagioni. Ma dopo appena tre giorni dall’inizio delle registrazioni, la modella ha deciso di abbandonare il programma per “decisione volontaria”, secondo la rete RTL che trasmette il programma che si svolge in una giungla australiana.

Ma la Bild mette in dubbio la versione ufficiale e scrive che l’addio di Cora Brinkmann potrebbe essere legato appunto alla “misteriosa clausola Schumi”. Il tabloid tedesco sostiene che “i dirigenti della rete avevano paura di qualsiasi informazione potesse avere su Michael”, anche se non fa parte della ristrettissima cerchia di persone che può far visita all’ex campione Ferrari. “C’è molto nervosismo a causa del carattere loquace di Cora. ​​Quasi paura. Paura che in una situazione estrema (a causa della fame o dello stress della competizione) Cora possa rivelare informazioni sensibili”, dicono i giornalisti Sven Kuschel e Nicola Pohl.

Schumacher il 29 dicembre 2013 ebbe sugli sci l’incidente che ha stravolto la sua vita. Da allora è cominciata un’altra esistenza su cui c’è il più stretto riserbo dei familiari.

