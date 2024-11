Fischi al minuto di silenzio per Gigi Riva, sui social chiedono le dimissioni di Gravina

Tantissimi i tifosi indignati dai fischi che si sono ascoltati dall’Al-Awwal Park Stadium di Riad all’inizio della ripresa di Napoli-Inter

Questa sera alle 19.10 è morto Gigi Riva. La notizia, che ha sconvolto il mondo del calcio e non solo, è arrivata a pochi minuti dal fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. Per questo motivo non ci si è riusciti a organizzare immediatamente per un ricordo dell’ex calciatore di Cagliari e della Nazionale.

Al rientro dagli spogliatoio, per la seconda frazione di gioco di Napoli-Inter, è stato invece previsto un minuto di silenzio dell’Al-Awwal Park Stadium di Riad. Lo speaker dall’altoparlante ha spiegato l’accaduto ai tifosi e li ha invitati a partecipare al minuto di cordoglio. Purtroppo dal pubblico presente si sono levati evidenti fischio che hanno situato e rovinato il ricordo del campione.

Non sono passati inosservati i fischi, soprattuto dai tifosi che su X si sono prontamente scagliati contro i tifosi arabi, rei secondo loro dei fischi, e sopratutto dei vertici del calcio italiano che hanno scelto l’Arabia Saudita come sede per una manifestazione di calcio italiana. A nulla è valsa la spiegazione avanzata secondo cui i tifosi arabi avrebbero fischiato il minuto di silenzio per Gigi Riva perché non è usanza musulmana.

Niccolò Masini @N_Masini

Chissà #Casini, #DeSiervo e compagnia bella targata #SerieA dopo i fischi durante il minuto di silenzio per Gigi #Riva.

Beh dai, le parole dei giorni scorsi fanno pensare a una forte presa di posizione.

Nonostante la bella pubblicità per il calcio italiano…

Roby @robyperanibg72

Ho sperato di aver avuto le traveggole poco fa, ma ho letto che in molti, come me, hanno sentito i fischi al momento del ricordo a Gigi Riva.

Veramente vergognoso.

Non ho parole.

Parapiglia @Sparapiglia

Sento i fischi durante il minuto di silenzio per commemorare Gigi Riva e immagino come sarebbe avere una Federazione con una dignità.

mario iodice @mariodice76

I fischi durante il ricordo di Gigi Riva sono una vergogna ed un oltraggio a un grande italiano e a tutto il nostro Paese. Ecco, questo il calcio e il tifo dei petrol dollari.

Che schifo …

Franco @FrancyTorinofc

I fischi nel minuto di silenzio di Gigi Riva sono il fallimento di chi ci ha venduto agli arabi per 2 spiccioli! VERGOGNA DE SIERVO, CASINI E GRAVINA!! DIMISSIONI 🤮🤮🤮🤮

Hai cambiato format alla Supercoppa e l’hai venduta agli arabi per due soldi

E oltre questo in una settimana:

-Stadio vuoto nella prima semifinale

-Figuraccia mondiale per la gestione della questione razzismo Maignan

-Oggi fischi nel minuto di silenzio per la morte di Gigi Riva

Non ne azzecchi una

Siamo stufi noi italiani di fare figure di merda

Ti devi dimettere, la tua gestione è un disastro continuo

