Due giocatori dell’Inter denunciati per minacce in discoteca: uno sarebbe Arnautovic (Corriere Veneto)

I due calciatori avrebbero minacciato un giovane friulano pensando che li avesse fotografati ad una festa privata in discoteca. Il giovane ha sporto denuncia

Due giocatori dell’Inter sono stati denunciati da un giovane friulano, lo avrebbero minacciato all’interno della discoteca Hollywood di Milano. La ricostruzione è del Corriere Veneto che scrive:

“I giocatori, credendo di essere stati fotografati e filmati in momenti privati, avrebbero costretto il ragazzo ad abbandonare il locale, tirandolo per un braccio e portandolo all’esterno vicino a una rampa. Lì, gli avrebbero strappato di mano il cellulare per verificare che non ci fossero loro video e foto non autorizzati”

Uno dei giocatori dell’Inter sarebbe Arnautovic

Prosegue il Corriere Veneto:

I rumor relativi alla serata indicano in Marko Arnautovic uno dei due denunciati, ma solo le indagini della procura di Milano potranno fare piena luce su quanto accaduto.

Il fatto risalirebbe al 6 gennaio e il ragazzo si è rivolto allo Studio Tutino di Udine dopo quanto successo: nello specifico il tutto sarebbe accaduto alle 4.15, con un uomo alto e biondo a chiedere se avesse filmato i calciatori presenti all’Hollywood.

Il Corriere Veneto spiega

“Quella del 6 gennaio era una festa privata. Alla serata erano stati invitati molti calciatori di serie A, soprattutto dell’Inter e del Verona, squadre che si erano affrontate a San Siro all’ora di pranzo. Erano le 4.15 del mattino, quando il giovane ha acceso la torcia del suo cellulare per vedere meglio…; immediatamente si è avvicinato un uomo alto e biondo per chiedergli se avesse fatto foto o video ai suoi amici giocatori dell’Inter e la risposta è stata no”.

Il ragazzo ha sporto denuncia

Secondo quanto affermato dallo studio legale il ragazzo sarebbe stato minacciato da uno dei due calciatori con le parole: «Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me». Al Corriere l’avvocato Stefano Tutino ha riportato «Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione»

Lo Studio Legale Tutino ha definito quanto accaduto come “gravissimo ed ingiustificabile”, evidenziando la necessità di perseguire i responsabili.

