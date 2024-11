Al Corsport e Repubblica: «Vogliamo tornare a essere vincenti. Siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro».

De Laurentiis: «Abbiamo capito che dopo lo scudetto vinto c’era bisogno di resettare».

Corriere dello Sport e Repubblica edizione Napoli riportano alcune dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a Riad.

«Il Napoli va rimesso sui binari Vogliamo tornare a vincere». «Abbiamo capito che dopo lo scudetto vinto c’era bisogno di resettare. Lo stiamo facendo adesso ed è un’operazione che impone cautela, visto che siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro».

In prima fila sul mercato

«Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo».

«Bisogna rimettere il Napoli sui binari giusti».

«Ne prenderò altri due». Ciryl Ngonge ha ventitré anni, appartiene a quelle logiche che sono state scolpite nel marmo, ed è l’ultima eco che arriva da Napoli, collegata con un ponte telefonico sistematicamente attivato che fa tanto (e pure) cinema: De Laurentiis esce da se stesso e poi ci rientra con una vitalità disarmante, scandisce le proprie giornate sin dalle 5.30 del mattino, ci infila dentro messaggi, vocali e chiamate che testimoniano la sua centralità in qualsiasi operazione, e poi si lascia andare con due cronisti per un paio di frasi volanti che rappresentano la sintesi d’un pensiero in evoluzione. «Parlerò, come ho detto, più in là. Ma ribadiremo che Napoli sa essere vincente, come è stato dimostrato anche da noi».

Osimhen ha parlato di De Laurentiis

In occasione del media day dal ritiro della Nigeria dopo il pareggio in Coppa d’Africa contro la Guinea Equatoriale, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato del suo rapporto con Aurelio De Laurentiis e del suo futuro. L’attaccante nigeriano ha ribadito la sua felicità nell’indossare ancora la maglia del Napoli. Ha anche parlato del rapporto con il presidente De Laurentiis.

«Ho un ottimo rapporto con De Laurentiis e per me è molto importante. Mi ha supportato sempre, anche fuori dal campo».

Il passato fatto da piccoli infortuni e da screzi social è alle spalle:

«Quanto è successo non ha niente a che fare con il mio rapporto con lui (De Laurentiis) e la sua famiglia, tra noi non ci sono mai stati problemi. Da quando sono arrivato al Napoli nel 2020 mi è sempre stato vicino e sinceramente il nostro rapporto è ottimo».

ilnapolista © riproduzione riservata