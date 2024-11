Dall’Igna: «Il profilo basso di Marquez in Ducati dimostra che è una persona intelligente»

Alla Gazzetta: «Stiamo lavorando al rinnovo di Bagnaia. Rispetto al 2023 lui ha una consapevolezza superiore»

Luigi Dall’Igna, direttore generale della Ducati, ha rilasciato un’intervista alla”Gazzetta dello Sport”, dove parla della sua carriera in Ducati e del futuro di Pecco Bagnaia.

Dall’Igna sulla Ducati

Potrete migliorare ancora, dopo un simile 2023?

«Fare meglio si può sempre, e deve essere l’obiettivo. Che sia difficile è altrettanto vero. I numeri fatti nel 2023 sono impressionanti. Se li guardi a freddo, capisci che probabilmente è una stagione destinata a essere unica».

Claudio Domenicali ha detto che, se riuscirete a vincere ora che sono state reintrodotte le concessioni per le altre Case, avrà un valore doppio.

«Di sicuro le concessioni danno vantaggio alle altre Case, permettendo anche a qualcuna di loro di rischiare molto di più, potendo cambiare motore o avendo una carena aggiuntiva».

A proposito di carene, cosa vi siete inventati?

«Non vorrei creare troppa aspettativa. È sempre una carena, ma dal punto di vista dei numeri abbiamo fatto passi avanti che di solito non fai».

Ha detto che è peggio perdere un ingegnere di un pilota. Max Bartolini, è diventato d.t. della Yamaha, dove è arrivato anche l’aerodinamico Marco Nicotra.

«Sono perdite pesanti perché portano un know how importante a un altro costruttore. E perché erano persone molto integrate nella struttura. Per me il gruppo di lavoro è la priorità numero uno. Rimpiazzare Max non sarà facile. Credo che abbiamo le spalle coperte, ma ci sarà lavoro da fare».

Il rinnovo di Bagnaia

Bagnaia va per il tris. Rinnoverete prima del Qatar?

«Noi stiamo lavorando per questo. Poi,il contratto di un due volte campione del mondo è sempre complicato».

Come vede Pecco rispetto al 2023?

«Con una consapevolezza ancora superiore».

Bastianini sembra molto sereno.

«Enea lo vedo più sereno che all’inizio dello scorso campionato. Questo mi fa molto piacere».

Marc Marquez ha un profilo bassissimo.

«Dimostra che Marc è una persona intelligente».

