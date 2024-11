Dall’Arabia: tra Mourinho e l’Al Shabab c’è già l’accordo verbale

Il direttore sportivo dell’Al-Shabab ha già parlato con Mourinho in video conferenza su Zoom. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo a Riyadh del portoghese

Secondo i media arabi, Mourinho avrebbe già trovato una nuova sistemazione. L’allenatore portoghese sarebbe pronto a sbarcare in Arabia Saudita, all’Al Shabab. Dopo nemmeno una settimana, lo Special One avrebbe trovato un accordo verbale con la squadra saudita. Ci sarebbe anche l’approvazione da parte della commissioni finanziaria del Ministero dello Sport.

Mourinho ha già parlato anche con il direttore sportivo del club, Domenico Tite, è avrebbe già concordato anche il primo allenamento. L’arrivo del portoghese a Riyadh potrebbe avvenire nei prossimi giorni.

A scriverlo è il media Al-Sharq Al-Awsat:

“L’Al-Shabab Club ha trovato l’accordo verbale con l’allenatore portoghese Jose Mourinho per diventare l’allenatore della prima squadra. Il comitato di reclutamento della Saudi Professional League ha dato l’approvazione per trattare con l’allenatore portoghese. Il direttore sportivo dell’Al-Shabab Club, Domenico Tite, ha parlato per circa un’ora tramite la piattaforma Zoom con Mourinho. Quest’ultimo ha dato il suo benestare per l’allenamento, è previsto il suo arrivo nella capitale Riad entro i prossimi giorni se le trattative finali dovessero concludersi”.

Mourinho ha mostrato interesse per la proposta dell’Al Shabab

Subito dopo l’esonero da allenatore della Roma, tante voci si sono levate sul possibile futuro di Josè Mourinho. In tanti vorrebbero lo Special One in panchina, secondo alcuni voci il suo agente Mendes avrebbe avuto contatti anche con il Napoli di De Laurentiis. Questa sera arrivano invece notizie che anche l’Arabia Saudita, con l’Al Shabab si è fatta avanti per il tecnico portoghese

Secondo un giornalista della SSC, il consiglio direttivo di Al Shabab 🇸🇦 ha aperto le trattative con José Mourinho e gli ha presentato il progetto del club. Mourinho avrebbe mostrato interesse.

Secondo altre fonti giornalistiche arabe ora l’accordo attende l’approvazione della commissione finanziaria del Ministero dello Sport.

ilnapolista © riproduzione riservata