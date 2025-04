Depay: «Andare in Brasile mi serviva per disintossicarmi. Qui è puro calcio»

All’Equipe: «All’inizio di aprile ho perso 4,1 chili in una partita. In Europa, a volte tendiamo a giocare troppo con la testa, è tutto molto serio, qui riusciamo a divertirci»

Memphis Depay, olandese, attaccante del Corinthians, racconta all’Equipe il suo arrivo in Brasile e le differenza con il calcio europeo. «Sono sempre stato un grande fan di Ronaldinho. Lo guardavo giocare molto, giocavo sempre con lui su Fifa (videogioco, ora EA Sports FC). Ho sempre amato anche Neymar, che è diventato un amico. Lui fa semplicemente cose straordinarie. C’è anche Ronaldo “Fenômeno”. Una leggenda. Questi tre hanno fatto tantissimo per il calcio».

Depay: «In Europa tendiamo a giocare troppo con la testa, qui riusciamo a divertirci»

«Avevo bisogno in quel momento della mia carriera. L’arrivo in Brasile mi è servito come disintossicazione. Avevo bisogno di un nuovo inizio dopo essere stato infortunato per molto tempo in Europa».

«Credo che gli europei non capiscano cosa lui rappresenta qui. I brasiliani vivono per questo sport. La loro passione è incomparabile. Per me l’offerta era perfetta. Ho sentito che dovevo venire in questo paese».

Il Brasile non è quindi propedeutico al pensionamento?

«Se l’Europa pensa di essere la migliore, non dovrebbe dimenticare che il Brasile ha vinto cinque Coppe del Mondo. Volevo vivere questa esperienza. Sapevo di cosa ero capace. Il campionato è pieno di giocatori talentuosi. Il mondo non finisce con l’Europa».

Dicono che il Brasile sia il paese del calcio. Confermi?

«Il modo in cui i brasiliani vivono il calcio è incredibile, sì. Quando perdi, piangi, tutti hanno una brutta giornata. Quando vince, tutti sono felici. Bambini, genitori, nonni, tutti qui guardano il calcio. Quando nasci in una famiglia, nasci anche in un club. Questo è il calcio nella sua forma più pura. Ed è meraviglioso da vedere e da vivere. In Europa, a volte tendiamo a giocare troppo con la testa».

«Ho già un legame molto forte con i tifosi. E anche al di fuori del calcio. Sono andato nelle favelas con gli amici per condividere barbecue, per farmi i capelli, per conoscere gente, per scambiare idee, come una persona normale. Sono sempre così. Quando vado in Africa faccio la stessa cosa: vado a incontrare la gente. Chi mi conosce sa che agisco in questo modo. Non mi sforzo. Vedo persone in difficoltà, che non hanno accesso a molte cose, che vivono in condizioni complicate. Se posso aiutarli, se posso regalargli anche solo un sorriso, lo faccio».

Cosa ti ha sorpreso di più di questo tipo di calcio?

«Ci sono molti giocatori molto forti e molto veloci. Giochiamo a temperature molto elevate. Tatticamente possono migliorare, questa è l’unica cosa. Ma a parte questo, è molto fisico. Per novanta minuti hai degli spazi e non si ferma mai. È puro calcio. Va da una parte all’altra. A volte rallenta, poi accelera di nuovo, è complicato e persino difficile da definire. È completamente diverso da ciò che vediamo in Europa».

Non è forse semplicemente un calcio tecnico fatto di palleggi, come immaginiamo?

«All’inizio di aprile ho perso 4,1 chili in una partita. Non mi era mai successo prima, forse era anche un po’ troppo. Devi essere fisicamente forte».

Depay è quindi felice in Brasile?

«Molto. In sei mesi ho già vinto un titolo (il Campionato Paulista). Sto bene, mi diverto. In Europa tutto è molto serio, qui riusciamo a divertirci».

