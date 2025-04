Musetti in finale a Monte Carlo, rimonta di nuovo e batte De Minaur dopo una battaglia di quasi tre ore

Domani in finale affronterà Alcaraz. «Alla fine ho avuto pazienza e questa è stata la chiave»

L’Italia riporta un’italiano in finale al Monte Carlo Masters. Si tratta di Lorenzo Musetti che esce vittorioso da una battaglia estenuante contro l’australiano De Minaur durata due ore e 40′. 1-6, 6-4, 7-6 (6-4) il punteggio finale che dimostra come Musetti ha faticato fin dai primi minuti del match. Un primo set praticamente dominato da De Minaur. L’italiano riprende coscienza nel secondo. Nel mezzo anche una breve pausa per qualche goccia di pioggia caduta sulla terra battuta.

Il terzo set è l’atto finale di una battaglia. Match sempre in bilico. Museti nel frattempo è cresciuti in regolarità, sbaglia decisamente meno (anche di dritto). Un game all”uno, break e contro break. Sul 5-3 Musetti ha la possibilità di fare il suo match ma la fatica e una partita giocata oltre le sue possibilità portano De Minaur sul 6-5. Poi 6-6 e tie-break vinto dall’Italiano.

L’italiano si giocherà il titolo sulla terra rossa monegasca contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Con Lorenzo Musetti sono nove gli italiani arrivati in finale a Monte Carlo. Prima di lui ci erano arrivati Giovanni Balbi di Robecco, poi Uberto de Morpugo, Giorgio de Stefani, Gianni Cucelli, Nicola Pietrangeli, Corrado Barazzutti e Fabio Fognini.

Musetti: «Alla fine ho avuto pazienza e questa è stata la chiave»

Le prime parole di Lorenzo Musetti dopo la vittoria contro Alex De Minaur:

«Mi sembra di ripetere ogni giorno la stessa partita! A parte il match contro Berrettini, ho sempre fatto fatica a trovare il giusto ritmo all’inizio, però Alex oggi ha giocato molto bene. Con le condizioni di oggi non era facile, il campo era molto lento con la pioggia, era complicato superare il muro di Alex. Alla fine ho avuto pazienza e questa è stata la chiave»

ilnapolista © riproduzione riservata