Kvaratskhelia è il terzo miglior acquisto invernale del Psg dal 2011 (L’Equipe)

Il georgiano supera Lucas Moura, Beckham, Cabaye, Lo Celso. Il suo impatto a Parigi è stato devastante, Luis Enrique aveva dichiarato di averlo voluto a Parigi sin dal 2023

L’Equipe analizza i migliori acquisti del mercato di gennaio del Psg da quando la proprietà appartiene ad Al-Khelaifi, dunque dal 2011. Da quella stagione, il Paris Saint-Germain ha spesso sfruttato il mercato invernale per rinforzarsi con innesti strategici. In quattordici anni, ben quindici calciatori sono arrivati sotto la Torre Eiffel nel mese di gennaio: alcuni hanno lasciato un’impronta profonda nella storia del club, altri sono passati quasi inosservati. L’ultimo della lista è Khvicha Kvaratskhelia, approdato dal Napoli per 70 milioni di euro e già protagonista in Champions League. L’Equipe lo colloca al terzo posto, sopra a calciatori come Beckham, Draxler, Moura, Lo Celso.

Kvaratskhelia già nella top 3 dei migliori acquisti invernali di Al-Khelaifi (Equipe)

Col passare degli anni, l’approccio è diventato più cauto. Le ultime stagioni hanno visto operazioni più mirate e meno numerose, in parte per motivi di bilancio, in parte per la volontà di costruire una rosa stabile già in estate. Ma con l’arrivo del talento georgiano, il Psg sembra aver voluto rompere di nuovo gli equilibri. Di seguito la top 3 come descritta dal quotidiano francese:

1. Thiago Motta (2012) – Prelevato dall’Inter per 11,5 milioni di euro, ha incarnato il prototipo del regista moderno: tecnica sopraffina, visione di gioco, carattere da leader. Per sei stagioni ha diretto il centrocampo parigino, diventando un punto di riferimento anche fuori dal campo. È tutt’ora uno dei nomi caldi per la futura panchina del club.

2. Maxwell (2012) – Terzino affidabile e costante, acquistato per soli 3,5 milioni dal Barcellona, ha disputato oltre 200 partite in cinque stagioni, conquistando il cuore dei tifosi. Dopo il ritiro è rimasto nei quadri dirigenziali e ha avuto un ruolo chiave negli arrivi di Neymar e Dani Alves.

3. Khvicha Kvaratskhelia (2024) – Ancora presto per giudicare il suo impatto complessivo, ma il primo è stato travolgente. Il georgiano ha già fatto la differenza in Europa, mostrando il suo repertorio fatto di dribbling, accelerazioni, assist e sacrificio in fase difensiva. Luis Enrique lo ha voluto fortemente e ne sta valorizzando ogni sfumatura.

Subito sotto troviamo giocatori come Beckham, Alex, Cabaye, Lo Celso, Lucas Moura. Insomma non proprio gli ultimi arrivati.

