Ancelotti: «Ci sono vari tipi di corsa: km, sprint, numero di scatti. Contro l’Arsenal siamo stati sotto in tutto»

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti torna in campo domani contro l’Alaves dopo la pesante sconfitta in Champions League contro l’Arsenal (3-0). La conferenza stampa del tecnico italiano alla vigilia della partita.

Ancelotti: « Abbiamo sempre corso meno degli avversari»

Quale Real Madrid vorresti vedere domani?

«È chiaro che tutti pensano alla partita di mercoledì, ma mercoledì è senza dubbio la giornata decisiva per la prestazione di domani. Stiamo ancora lottando per il campionato, quindi dobbiamo giocare bene e vincere».

Nello spogliatoio si parla più del ritorno che dell’Alavés?

«No. Stiamo parlando di quello che ho detto: giocare una bella partita e di vincere. Dobbiamo dare il massimo. Perché è fondamentale tornare a sentirsi bene».

“Tornare in Liga e in Champions League, per come stanno andando le cose, è già troppo… anche per il Real Madrid”, è stato ripetuto più volte nelle ultime 48 ore. Cosa ne pensi?

«Non lo so… ma ci proveremo, ci proveremo. Il Real Madrid è l’unica squadra a cui può riuscire la rimonta… e ci riproverà. Sappiamo quanto i nostri tifosi e il nostro stadio possano aiutarci. Lo abbiamo fatto tante volte e io dico: ci proveremo fino all’ultimo minuto, fino all’ultima palla. A partire da domani».

Il club continua ad avere fiducia in te?

«Beh, questa è una domanda a cui non dovrei rispondere, perché il contratto è abbastanza chiaro: mi resta un altro anno. Del futuro parleremo a fine stagione, come sempre. Non ho nulla da aggiungere a questo proposito. Il club mi aiuta sempre… e mi sostiene. Soprattutto nei momenti difficili».

Come stai?

«Ogni sconfitta è sempre uguale… sono momenti difficili. Bisogna pensare a come riprendersi e concentrarsi su ciò che verrà dopo. Fortunatamente, il calcio è così: dopo una sconfitta arriva l’occasione per riprendersi, per giocare una bella partita. Recuperare le sensazioni, quelle che abbiamo provato tante volte. La squadra si è allenata molto bene per due giorni ed è concentrata sulla vittoria».

Ancelotti sulle condizioni di Ceballos:

«È disponibile per domani e, ovviamente, per mercoledì»

Perché questo calo di Vinicius?

«È una cosa difficile da dire. Ciò che è accaduto, soprattutto nelle ultime settimane, è stato un calo delle prestazioni complessive. Abbiamo concesso troppi gol nelle ultime partite… ed è qui che dobbiamo mettere un freno, perché la solidità difensiva è molto, molto importante. Soprattutto quando gli attaccanti non sono efficaci come al solito».

Cosa pensi della differenza nei chilometri percorsi rispetto all’Arsenal? C’è stato molto dibattito…

«Le statistiche sono molto chiare: abbiamo corso meno del nostro rivale. E penso che questo ci abbia influenzato… perché si sarebbe potuto fare molto di più. Ma quello che è successo contro l’Arsenal non è stato solo questo».

Ma l’ultima volta che il Real Madrid ha corso di più è stato a Bergamo, contro l’Atalanta. Puoi fare qualcos’altro per far correre i giocatori?

«Tutto dipende dalle caratteristiche dei giocatori. La stessa cosa è successa negli anni precedenti, correndo meno, beh, meno distanza totale… perché le statistiche parlano molto della distanza totale, ma non della distanza sprint . E questo è importante. Negli anni scorsi è successa la stessa cosa: la distanza totale è sempre stata minore, a causa delle caratteristiche dei giocatori che avevamo, e nonostante ciò abbiamo vinto due Champions League. Quindi è un dato di fatto… ( smorfia )… quello di correre meno. Ma la verità è che contro l’Arsenal abbiamo fatto meno sotto tutti gli aspetti: sprint , distanza totale, numero di sprint».

Delle otto squadre dei quarti di finale, il Real Madrid è l’unica che giocherà domenica in campionato. Ancelotti sa perché questa partita non è stata spostata a sabato?

«No, non lo capiamo. Questa stagione è stata così… è difficile da capire, ma la verità è che abbiamo avuto più di 72 ore di riposo. Quindi non possiamo lamentarci».

