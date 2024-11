Brozovic è diventato un idolo in Arabia Saudita, altro che Benzema (El Mundo Deportivo)

“Sono bastati pochi mesi al croato per diventare un idolo per i tifosi locali, eppure è costato molto meno rispetto ad altri calciatori europei prestigiosi”

Brozovic è diventato l’idolo del calcio saudita. L’uomo insospettabile, non solo si è preso il centrocampo dell’Al Nassr ma ha anche conquistato i tifosi. Un compito che l’Arabia aveva affidato ad altri nomi più altisonanti. Basti pensare a Benzema, ad Henderson o ad altri arrivati con la promessa di elevare il calcio arabo.

Il croato la scorsa estate era uno degli obiettivi del Barcellona di Xavi. Il calciatore aspettava solo una proposta di livello ufficiale dai catalani. Purtroppo non è mai arrivata per questioni economiche. Così l’unica destinazione possibile era diventata l’Arabia Saudita. Il Mundo Deportivo riporta del successo che Brozovic sta avendo nella Saudi Pro League.

L’ex Inter nuovo idolo dei tifosi arabi

“Con un contratto fino al 2026 all’Al-Nassr, sono bastati pochi mesi a Brozovic per diventare un idolo per i tifosi locali. È il quarto giocatore della rosa per minuti giocati in campo con 1.977 minuti, subito dietro Mané, Cristiano Ronaldo e Octavio. I 20 milioni di euro annui che avevano appena convinto Brozovic a emigrare in Arabia Saudita sono in ogni caso molto meno di quanto sono costati altri calciatori prestigiosi del calcio europeo. Il centrocampista inglese Jordan Henderson aveva uno stipendio all’Al-Ettifaq che era il doppio di quello di Brozovic. Ora l’inglese è tornato nei campionati del vecchio continente. Anche l’attaccante francese Karim Benzema dopo aver accettato dall’Al-Ittihad 100 milioni di euro all’anno fino al 2026, starebbe già cercando una sistemazione in Premier League“.

Con tre gol e sei assist in 23 partite, Brozovic è diventato il punto di riferimento a centrocampo e ha permesso all’Al-Nassr di raggiungere il secondo posto in campionato.

Dopo il tira e molla dove c’era di mezzo anche il Barcellona, ora manca solo l’annuncio di Marcelo Brozovic come nuovo calciatore dell’Al Nassr.

Il croato lascerà l’Inter dopo otto stagioni e mezzo e firmerà per la squadra saudita in cui milita Cristiano Ronaldo. Brozovic ha già svolto le visite mediche a Parigi e ora manca solo la firma sul contratto, che scadrà il 30 giugno 2026, insieme all’annuncio ufficiale; il centrocampista guadagnerà 100 milioni di euro in tre anni. All’Inter andranno 18 milioni dalla sua cessione.

