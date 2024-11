Benzema potrebbe lasciare l’Al-Ittihad, ma non Riyadh (L’Equipe)

Non si conosce ancora il nome del club arabo che sta trattando per lui. Le autorità vorrebbero evitare il ritorno in Europa (Chelsea e United erano in pole).

Dopo soli pochi mesi dalla sua firma con l’Al-Ittihad e a otto giorni dall’inizio del campionato, Karim Benzema avrebbe già rotto i rapporti con il suo attuale club. Il ritorno in Europa è molto complicato.

Benzema firmerebbe con un altro club (ancora ignoto) di Riyadh

Secondo quanto riportato da L’Equipe, sono in corso colloqui per il suo trasferimento:

“Sono in corso colloqui per provare a trasferire l’attaccante 36enne in un altro club del paese con sede a Riyadh e il cui nome non è ancora trapelato. Questa sarebbe attualmente la strada più favorevole e, se l’operazione si concludesse (i leader di Al-Ittihad devono dare il loro consenso), consentirebbe di mantenere il Pallone d’Oro 2022 nel regno della penisola arabica come vogliono le autorità; vorrebbero evitare un suo ritorno in Europa. Chelsea e Manchester United hanno mostrato interesse nei giorni scorsi per il calciatore”.

Martedì scorso, l’Afp ha riacceso la macchina mediatica, spiegando che “secondo una fonte vicina al club”, Benzema aveva chiesto di lasciare l’Al-Ittihad, che si sentirebbe “incapace di dare il meglio di sé a causa della pressione”, secondo i colleghi. Quest’ultima affermazione ha suscitato qualche sorriso nell’ex attaccante del Real Madrid. «È falso, sono invenzioni mediatiche», risponde una persona vicina la francese. Contattato da L’Équipe lo stesso giocatore ha rilasciato una smentita: «Questo è completamente falso! I media non sanno più cosa inventarsi. Piu è grande la bugia, meglio è».

ilnapolista © riproduzione riservata