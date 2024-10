Addio a Beckenbauer, rivoluzionò il ruolo di libero

Il ricordo della Faz: “È morto Franz Beckenbauer: la più grande leggenda del calcio tedesco. Con la sua eleganza e leggerezza in campo, ridefinì il ruolo di libero”

È morto all’età di 78 anni Franz Beckenbauer. La ha annunciato la famiglia dell’ex difensore tedesco. Rivoluzionò il ruolo di libero negli anni ’60 e ’70, soprannominato il Kaiser, è considerato uno dei più grandi giocatori del XX secolo.

Il ricordo della Faz:

“È morto Ranz Beckenbauer: la più grande leggenda del calcio tedesco è morta domenica all’età di 78 anni, come ha annunciato lunedì la sua famiglia all’agenzia di stampa tedesca. Beckenbauer è stato anche uno dei più grandi del calcio mondiale, è diventato campione del mondo come giocatore e allenatore e ha portato i Mondiali del 2006 in Germania.

Il ragazzo del distretto di Giesing ha vinto, tra le altre cose, quattro volte i campionato nazionale, è stato tre volte vincitore della Coppa dei Campioni e della Coppa del Mondo. Con la sua eleganza e leggerezza in campo, ridefinì il ruolo del libero e coronò la sua carriera vincendo il Mondiale casalingo nel 1974. Due anni prima aveva già guidato la squadra tedesca alla vittoria dell’Europeo.

La Dfb (la Federcalcio tedesca) ha sfruttato il suo carisma e la sua genialità poliglotta nella candidatura ai Mondiali del 2006. La favola estiva è stata il momento clou di Beckenbauer come dirigente – e allo stesso tempo difficile per lui personalmente. Ci sono state accuse su pagamenti pubblici dubbi. Ex importanti politici tedeschi hanno difeso Beckenbauer nello scandalo dei Mondiali del 2006. Alla fine il caso è caduto in prescrizione“.

