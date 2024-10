Zielinski, il rinnovo col Napoli è difficile: non c’è l’accordo

Marco Giordano: gli ultimi incontri col procuratore non sono stati positivi. Zanoli in uscita. Gaetano via se arriva un centrocampista difensivo.

Sembra diventata accidentata la strada che porta al rinnovo di Piotr Zielinski che da gennaio sarà libero di trovarsi una nuova squadra. Il suo contratto scadrà a giugno 2024. E al polacco non mancano certo le offerte.

Ecco cosaa scrive su X il giornalista Marco Giordano:

In salita il rinnovo di Zielinski: manca la quadra sull’accordo con il procuratore dopo gli ultimi incontri. Zanoli verso l’uscita: Genoa in pole. Oltre Mazzocchi, c’è anche l’ipotesi Faraoni dal Verona come alternativa a Di Lorenzo. Capitolo Gaetano: se il Napoli farà un centrocampista difensivo (la volontà c’è) si imbastirà un’operazione di prestito con l’Empoli.

Zielinski conteso da Inter e Juventus. Lo ha recentemente scritto il Corriere dello Sport

Zielinski sta per compiere trent’anni e il contratto col Napoli è in scadenza.

Il derby d’Italia è cominciato, sottovoce: la Juve scruta, annusa, progetta e comunque si guarda dentro; e l’Inter, che con i parametri zeri ha fiuto, sta lì, nei pressi, forse persino oltre.

I cinque milioni (circa) dell’attuale contratto di Zielinski rappresentano la soglia da avvicinare, o da superare, per argomentare; e poi le voci, in presenza di svincolati, si arricchiscono e ingigantiscono i costi: un bonus alla firma (altri cinque?) e un triennale o un quadriennale, con la stessa somma, valgono complessivamente 20-25 milioni di euro netti, circa il doppio al lordo. Ma gli artisti non hanno prezzo e la Juventus e l’Inter (o viceversa, dipende da chi sia in vantaggio oggi) se la giocheranno all’ultimo rialzo.

