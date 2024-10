Zielinski ha rifiutato il rinnovo quadriennale del Napoli a 4,5 milioni a stagione (Calciomercato.it)

Al momento, le strade sembrano doversi separare, gli agenti di Zielinski non hanno accettato l’offerta. L’Inter resta vigile

Arrivano aggiornamenti sulla situazione di Zielinski al Napoli. Il polacco andrà in scadenza di contratto a giugno 2024, anche per questo motivo si cerca il rinnovo prima della fine dell’anno. Il centrocampista è stimato anche da Inter e Juve, con i nerazzurri che sembrano l’opzione più gradita dal giocatore.

Oggi il Napoli ha presentato una prima offerta all’entourage del giocatore. Offerta però rispedita al mittente. Secondo quanto scrive si Twitter Marco Giordano, il Napoli avrebbe offerto 4,5 milioni a stagione per quattro anni.

“Aggiornamento Zielinski. Il Napoli ha offerto 4.5 milioni a stagione al calciatore: rinnovo quadriennale. Al momento, le strade sembrano doversi separare, gli agenti di Zielinski non hanno accettato l’offerta al momento. L’Inter resta vigile“.

Scrive la redazione di Calciomercato.it:

“L’offerta voluta dal patron Aurelio de Laurentiis per Piotr Zielinski è stata di 4.5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. C’è anche un bonus alla firma ad aumentare l’offerta che peserebbe e non poco sui bilanci del club. Una scelta precisa per trattenere il giocatore, per riconoscergli il percorso fatto in azzurro. La sensazione, invece, che Zielinski possa essere attratto da altri club. Su tutti, l’Inter sembra essere maggiormente interessata al polacco anche in un’orbita di rivisitazione del roster a centrocampo“.

Qualche giorno fa, anche Sky aveva anticipato lo stallo tra il Napoli e Zielinski

«Per quanto riguarda i rinnovi si parla di Osimhen, con Calenda disponibile a riaprire il dialogo, che deve essere riaperto in tempi brevi, entro la fine dell’anno perché poi magari questa disponibilità non la troverà più il Napoli. Poi c’è la situazione di Zielinski, che si aspettava una risposta dal Napoli, che è arrivata, ma probabilmente non lo soddisfa del tutto. È difficile in questo momento trovare un’intesa, si continuerà per farlo. Attenzione anche ad Elmas che ha giocato poco, che vorrebbe avere più spazio e ha il contratto in scadenza nel 2025»

