Il Napoli e i rinnovi: Osimhen va chiuso entro il 2023, Zielinski non è soddisfatto della proposta (Sky)

Ugolini: potrebbero partire Demme, Elmas e Zanoli. Il club è alla ricerca di un vice Di Lorenzo

Dopo l’ennesima batosta del Napoli, che ha perso contro il Frosinone per 0-4 al Maradona, è chiaro ormai che il club debba cercare di aggiustare la situazione per quel che si può anche sul mercato. La squadra ha bisogno di forze fresche e di rimpiazzare i giocatori che potrebbero lasciare il club.

Massimo Ugolini, inviato Sky, fa il punto della situazione su questo tema:

«C’è l’esigenza del Napoli di prendere un’alternativa a Di Lorenzo. Ieri c’è stato Zanoli che è stato provato sia a destra che a sinistra. Ha un paio di offerte dalla serie A, il Genoa sembra la squadra più intenzionata all’acquisto. Nel caso dovesse partire Zanoli il Napoli prenderà un esterno destro come alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Per il resto Demme, ieri scontento al momento della sostituzione, ha giocato pochissimo. Demme ormai è da tre sessioni di mercato che è in procinto di partire, non si è mai trovata intesa con un altro club. Questa sessione di mercato dovrebbe essere quella giusta. Per quanto riguarda i rinnovi si parla di Osimhen, con Calenda disponibile a riaprire il dialogo, che deve essere riaperto in tempi brevi, entro la fine dell’anno perché poi magari questa disponibilità non la troverà più il Napoli.



Poi c’è la situazione di Zielinski, che si aspettava una risposta dal Napoli, che è arrivata, ma probabilmente non lo soddisfa del tutto. È difficile in questo momento trovare un’intesa, si continuerà per farlo.



Attenzione anche ad Elmas che ha giocato poco, che vorrebbe avere più spazio e ha il contratto in scadenza nel 2025»

Elmas sarebbe il giocatore più vicino alla partenza:

Francesco Romano, noto giornalista esperto di calcio mercato, ha confermato l’indiscrezione secondo cui il Lipsia abbia presentato un’offerta per Elmas.

Il centrocampista del Napoli in questo momento è alle prese con un infortunio muscolare e ne avrà almeno per 20 giorni.

Scrive Romano su X (ex Twitter):

“Lipsia in trattiva per ingaggiare Eljif Elmas – è stata presentata un’offerta da 25 milioni di euro. Trattativa in corso con il Napoli perché Elmas ha voglia di cambiamento e vuole provare nuove esperienze nel 2024. Sarebbe un trasferimento a titolo definitivo“.

🚨🔴⚪️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted. Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024. It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023

