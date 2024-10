Zielinski, accordo con l’Inter, ma Marotta vuole subito la firma

Base di accordo totale tra Inter e Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 milioni. Il polacco ha dato il suo sì

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis lo aveva detto tra le righe della sua intervista al Corriere dello Sport, quando parlando del futuro di Zielinski ha detto

«Lui ha detto che voleva rimanere a Napoli tutta la vita. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo che, essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie». Evidente il riferimento all’Inter.

Ed infatti a quanto pare, la strada che conduce all’Inter si starebbe spianando per il centrocampista polacco del Napoli. Secondo il giornalista Daniele Mari, esperto dell’Inter, ci sarebbe l’accordo per il passaggio.

“Base di accordo totale tra #Inter e #Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 mln. Zielinski ha dato il suo sì all’Inter ma l’Inter non vuole correre il rischio che cambi idea (come successo altre volte) o che usi l’Inter per ottenere un rinnovo più alto dal Napoli. Quindi ha incassato il sì ma vuole la firma del giocatore al primo giorno utile nel 2024”

