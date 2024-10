Superlega: due anni fa Ceferin minacciava, oggi è quasi costretto a trattare (Repubblica)

Superlega: due anni fa Ceferin minacciava, ora è quasi costretto a trattare. Ecco cosa scrive Repubblica all’indomani della sentenza della Corte di Giustizia europea che ha dichiarato finito il monopolio di Uefa e Fifa nel calcio. E di conseguenza aperto le porte a una ipotetica e futura Superlega.

E la Uefa? Mostra i muscoli, respinge ricostruzioni trionfalistiche per la Superlega. Ma se il 19 aprile 2021, dopo la presentazione del nuovo progetto, la reazione fu veemente, fatta di minacce e repressione, oggi Ceferin è quasi costretto a trattare. Sia sulla distribuzione dei ricavi che sui calendari. Un netto passo indietro se si pensa che solo due settimane fa si è fatto votare l’apertura a un quarto mandato. Con la Superlega che incombe il rischio è la marginalizzazione dei club provenienti dalle federazioni meno ricche e periferiche che la nuova realtà taglierebbe fuori: sale l’alternativa rappresentata da Razvan Burleanu, presidente della Federcalcio romena. Mentre il mondo del calcio e della politica si riallineano, alla conferenza di presentazione della Superlega, promossa da A22 , era presente Andrea Agnelli, uno dei promotori e dei principali sostenitori del progetto: per lui non è da escludere un ruolo centrale nel nuovo ordine calcistico mondiale. Prima, però, sarà fondamentale capire quale sarà la strada intrapresa.