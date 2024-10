Sky: «Brutta sconfitta. Nel Napoli pesa l’assenza di Spalletti, molto quella di Giuntoli»

Massimo Marinella: «Incredibilmente il Napoli non fa giocare Lindstrom che è un bravissimo giocatore»

Ai microfoni di Sky Massimo Marianella ha commentato la disfatta del Napoli in Coppa Italia contro il Frosinone

«In realtà è una brutta sconfitta per il Napoli per come è maturata, per le dimensioni perché sembra di rivedere quando il Napoli l’anno scorso perde con la Cremonese dopo i supplementari, però era un Napoli già quasi campione d’Italia. Questo è un Napoli che fatica. Erano giuste le scelte iniziali del far giocare dal primo minuto giocatori come Gaetano, rivedere un giocatore quasi scomparso come Demme, e anche Zanoli. C’era Lindstrom che in questa stagione è stato incredibilmente sottovalutato ma è un bravissimo calciatore che ha fatto molto bene. E poi con una coppia offensiva come Raspadori e Simeone che hanno fatto una buona partita. Era una squadra che legittimamente poteva passare il turno. Il Frosinone ha ricordato e tutto quello he stanno ottenendo con è un caso, ci sono ottimi giocatori giovani che hanno qualità e poi un bravissimo allenatore. È lo stesso che ha portato la Roma a battere il Barcellona e a un passo da una finale di Champions»

7 titolari tolti per il Napoli sono stati troppi?

«In Italia siamo convinti che bisogna obbligatoriamente fare rotazione, che non è un dato riscontrato negli altri Paesi, il Bayern se affronta dei dilettanti gioca con i titolari, in Inghilterra fanno un po’ di rotazione. Da noi c’è la convinzione che i professionisti non possono fare due partite alla settimana, ma non riesco a capire perché all’estero si possono giocare e in Italia no, in questa ottica capisco le scelte del Napoli»

Cosa manca?

«Abbiamo negli occhi una squadra dominante che non abbiamo ritrovato in questa stagione e tutti i protagonisti della passata stagione non stanno offrendo le stesse prestazioni. Ma era prevedibile perché innanzitutto non ha lo stesso tecnico, non è gestita da Giuntoli che aveva un ruolo importantissimo tra lo staff e il presidente e con i calciatori. È riduttivo pensare che il peso di Kim si faccia sentire così tanto. È chiaro che le polemiche sul rinnovo di Osimhen non hanno aiutato, gli infortuni non hanno aiutato e ora anche la Coppa D’Africa non aiuterà»

