Premier League si adegua alla Uefa, i costi dei calciatori vanno ammortizzati entro 5 anni

Anche se i contratti potranno essere più lunghi. È la conseguenza delle critiche rivolte al Chelsea e al suo folle mercato degli ultimi 18 mesi

I club di Premier League hanno votato per modificare la regola che prevede che i costi dei cartellini dei calciatori siano ammortizzati lungo tutta la durata dei contratti. Il limite sarà imposto a 5 anni per l’ammortizzazione, mentre i contratti potranno continuare ad essere più lunghi. Secondo quanto riportato da The Athletic:

“Questa modifica delle regole non avverrà per trasferimenti già avvenuti o contratti già firmati; la Premier League entra così in linea con la Uefa, che ha fissato il proprio limite di cinque anni. In precedenza, i club potevano ammortizzare – distribuire il costo di un trasferimento – sull’intera durata di qualsiasi contratto. Ciò ha permesso loro di ingaggiare giocatori molto costosi su contratti molto lunghi. Un comportamento che ha attirato critiche, come accaduto al Chelsea che negli ultimi 18 mesi ha fatto firmare un contratto a Mykhailo Mudryk di otto anni e mezzo così come a Enzo Fernandez ha fatto firmare un contratto fino al 2031 dopo il suo trasferimento di 106 milioni di sterline dal Benfica. La Uefa ha inoltre recentemente modificato le regole sul controllo dei costi di un club, che limita la spesa per gli stipendi dei giocatori, degli allenatori, i trasferimenti e le commissioni degli agenti al 70% dei ricavi del club”.

INDAGINE SUI TRASFERIMENTI DI ETO’O E WILLIAN AL CHELSEA:

Bbc: Queste accuse sono anteriori all’attuale proprietà del club. Riguardano entità presumibilmente controllate dall’ex proprietario del club e non si riferiscono a nessun individuo che sia attualmente nel club. Durante un approfondito processo di due controlli prima del completamento dell’acquisto, il gruppo di proprietà è venuto a conoscenza di rendiconti finanziari potenzialmente incompleti riguardanti transazioni storiche durante la precedente proprietà del club. Immediatamente dopo il completamento dell’acquisto, il club ha segnalato in modo proattivo tali questioni a tutte le autorità di regolamentazione del calcio applicabili. In conformità con i principi fondamentali del gruppo di proprietà del club di piena conformità e trasparenza, il club ha assistito in modo proattivo le autorità di regolamentazione applicabili nelle loro indagini e continuerà a farlo

