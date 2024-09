Pioli: «Il mio rammarico è che il Milan non sta sfruttando il proprio potenziale, la squadra è forte»

A Sky Sport: «Mi dispiace avere rimpianti. Non abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto nelle partite precedenti»

Pioli a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 a Newcastle che comunque non garantisce la Champions. Il Milan giocherà l’Europa League.

«L’uscita dalla Champions dispiace tanto, era un girone molto difficile. Mi dispiace avere rimpianti, avremmo meritato di più, non abbiamo sfruttato occasioni che abbiamo avuto nelle partite precedenti. Invece stasera siamo stati nella partita contro un avversario che ha giocato con un’intensità incredibile.

Pioli: «Molto male non lo so il primo tempo, loro hanno giocato con una intensità incredibile. Il Newcastle è una squadra che aveva perso in casa solo col Liverpool e Dortmund, il Milan cercava da tempo una vittoria in Inghilterra. Il mio rammarico è che la squadra non sta sfruttando il proprio potenziale, è forte, sono sicuro che possa fare bene in campionato e in Europa.

In Champions abbiamo creato tantissime occasioni e non siamo riusciti a segnare, in campionato troppi alti e bassi, certo abbiamo tanti giocatori nuovi, credo che abbiamo un potenziale importante. L’obiettivo in campionato è consolidare il terzo posto e poi fare qualcosa di più.

Pioli: «Leao è maturato tanto, è molto più attento partecipe, responsabile di quando aveva 19 anni. I giocatori crescono molto velocemente, non sapevo nemmeno io stasera quanto tempo poteva garantire, gli chiedevo continuamente come stava, ci ha garantito velocità.

Sono d’accordo con l’analisi della partita, col peso delle sostituzioni, veniamo da esperienze in cui nei secondi tempi siamo scesi un po’ di livello, avevo pensato ai cambi per mantenere la stessa intensità, la stessa energia. Nel secondo tempo la squadra ha dimostrato di essere forte, con grande carattere grande orgoglio».

ilnapolista © riproduzione riservata