Palladino: «Vincere contro le grandi squadre non è facile, ma ci crediamo»

A Sky Sport: «Lo scorso anno eravamo ancora in costruzione, abbiamo fatto un percorso di crescita da allora».

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino a Sky Sport nel pre-partita di Milan-Monza:

«Lo scorso anno eravamo ancora in costruzione, era un campionato diverso e quest’anno è tutta un’altra storia. Abbiamo fatto un percorso di crescita, siamo venuti qui a San Siro consapevoli che affrontiamo una squadra forte ma vogliamo fare la nostra prestazione».

Sul match:

«Quando affronti le grandi sei preoccupato sempre, hanno quei valori importanti per metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Riescono ad adattarsi a tutte le partite, noi dobbiamo essere bravi a sopperire e serve la partita perfetta».

Una vittoria contro una big manca alla sua squadra:

«Certo, ci manca. Vincere e fare punti con le grandi non è facile ma ci crediamo. E’ stata una bella settimana dopo la vittoria con il Genoa e cerchiamo di fare del nostro meglio e vogliamo regalare una gioia a Galliani».

IL TECNICO NELLA LISTA DEI POSSIBILI POST-MAZZARRI NEL NAPOLI:

Scenario A, il Napoli punta a lottare per lo scudetto. Qui i profili valutati sono quelli di Antonio Conte e Vincenzo Italiano. In base a questo scenario verrà fatto un nuovo tentativo per l’ex ct della Nazionale riproponendogli un ingaggio da 8 milioni e affiancandogli un ds a lui vicino, Petrachi. Questa è la circostanza economicamente più impegnativa. Ingaggiare Conte vuol dire andare sul mercato e rafforzare la squadra. L’altro profilo è quello di Italiano il cui contratto scade a giugno 2024. La Fiorentina però detiene un’opzione unilaterale a suo favore per un altro anno. I buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso possono sbloccare la situazione a favore del Napoli. I profili attenzionati sono quelli di Francesco Farioli e Raffaele Palladino. Quest’ultimo è legato al Monza sino alla fine di questo campionato. Un anno ancora insieme era la promessa, mantenuta, al momento del rinnovo dall’estate scorsa. In caso di interessamento di un club di livello la strade si possono dividere.

