Palladino: «De Laurentiis? Sono concentrato sul Monza, ma sono in scadenza di contratto»

A Dazn: «Venire qui, giocarsi la partita e mettere in difficoltà il Napoli non era facile»

Il tecnico del Monza, Palladino, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Napoli

«Sono felice perché i ragazzi meritavano questa soddisfazione. Non penso di aver ragione, ma erano le mie sensazioni. Ho visto che i ragazzi ci tenevano a far bene oggi al Maradona. Venire qui, giocarsi la partita e mettere in difficoltà il Napoli non era facile, il gruppo lo ha voluto fortemente. Abbiamo eguagliato i punti che avevamo l’anno scorso a fine anno»

Colpani in panchina scelta tattica?

«In realtà non tattica ma semplicemente perché ho visto bene Carboni in settimana. Loro si giocano il posto e la concorrenza è fondamentale perché li stimola a dare sempre di più. Era una partita che potevamo vincere ma anche perderla»

Pessina dopo il rigore sbagliato

«Anche da calciatore mi è capitato di sbagliare e solo chi lo fa può sbagliare. Matteo ha sempre fatto gol e non ci deve pensare. Voglio sottolineare che il gruppo ha reagito molto bene dopo il rigore sbagliato senza demoralizzarsi»

Tutto vogliono Palladino, anche il Napoli

Palladino lo sa che anche De Laurentiis la segue?

«Rispondo sempre allo stesso modo, sono concentratissimo col Monza. L’anno corso ho dato la mia parola al presidente Berlusconi che sarei rimasto per un’altra stagione e ora sono concentrato con la squadra e darò tutto me stesso fino alla scadenza del contratto a giugno»

ilnapolista © riproduzione riservata