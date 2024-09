Osimhen: «Orgoglioso del premio, lo dedico alla squadra, a Spalletti e De Laurentiis»

Al Gran Galà del Calcio: «Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me. Sono un giocatore di squadra»

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo essere stato nominato miglior giocatore della scorsa stagione di Serie A al Gran Galà del calcio di ieri sera, ha parlato dal palco commentando la sua annata.

«Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me. Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvara, con i miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per il successo dell’anno scorso. Questo premio va a loro, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti i tifosi: se lo meritano. Questo premio rappresenta tutta Napoli, sono orgoglioso di averlo vinto, è molto importante per me»

Osimhen, dopo l’importante riconoscimento, ha fatto un posto di ringraziamento sui social:

“Grazie Gran Galà del Calcio Italiano per il riconoscimento e i premi, grazie alla mia famiglia, ai miei amici e ai sostenitori per i vostri voti e il supporto infinito. Dio è il migliore”.

Thank you @GranGalaAIC for the recognition and awards, thank you my family, friends and supporters for ur votes and unending support. GOD is the Greatest🙏🏽 🇳🇬 pic.twitter.com/UMJixFdwY5 — Victor Osimhen (@victorosimhen9) December 5, 2023

Spalletti al Gran Galà del Calcio

«La squadra, la città di Napoli e il Napoli mi hanno permesso di essere qui questa sera. I tifosi hanno avuto un ruolo molto importante la scorsa stagione. La squadra è stata estremamente collaborativa l’anno scorso, hanno capito fin da subito del perché eravamo lì in quel luogo e in quel ruolo e per chi lo dovevamo fare, e poi è venuto tutto abbastanza da solo».

Come ha visto il Napoli contro l’Inter? «Il Napoli io l’ho visto anche ieri sera giocare contro una squadra fortissima e mi è sembrato che abbia giocato una buonissima partita e che non sia reale il risultato finale per quello che si è visto in campo». Il cambio di allenatore? «Diventa difficile rispondere, conosco molto bene Mazzarri, è uno che lavora, ha bisogno di un po’ di tempo per mettere in campo il suo calcio, le sue idee, ha fatto tutte le categorie, è uno che è partito dal niente, è uno che sa come fare» Vede una favorita per lo scudetto «Ancora è presto, ci può stare sempre di tutto, c’è questa densità di partite dove poi ti succedono due tre infortuni e ti si ribalta quello che è qualsiasi pronostico. Però l’Inter la vedo…, c’è un calcio fisico, c’è un calcio tecnico, un calcio relazionale che fa venire meglio quello fisico e quello tecnico. L’Intera ha tutte e tre le caratteristiche».

