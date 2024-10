Napoli, si ferma anche Demme per il match contro il Monza

Infortunio al polpaccio per il centrocampista tedesco. Lo ha rivelato Mazzarri a fine conferenza.

Il centrocampista tedesco del Napoli Diego Demme si è fermato a causa di un infortunio al polpaccio. Ricordiamo che per gli azzurri è in dubbio anche la presenza di Lobotka dal primo minuto a centrocampo.

Sarà, quindi, indisponibile contro il Monza domani alle 18:30. A rivelarlo è stato il tecnico Walter Mazzarri alla fine della conferenza stampa di oggi.

IL TEDESCO RAPPRESENTA UNA PISTA PER ARRIVARE A MAZZOCCHI:

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club azzurro tornerà su Pasquale Mazzocchi che è in uscita dalla Salernitana. I granata avevano chiesto in cambio il collega di reparto in azzurro Alessandro Zanoli (23 anni) ma il calciatore ha rifiutato la destinazione. Il club granata potrebbe quindi dirottare su uno scambio alla pari con Diego Demme (32), centrocampista che non ha ancora nessuna presenza in prima squadra con i campani.

LA SITUAZIONE INFORTUNI DEL NAPOLI:

Condizioni di Lindstrom e Lobotka:

«Non ho potuto provare determinate cose in allenamento. Oggi vedrò le condizioni di tutti per decidere chi giocherà dal primo minuto».

Chi sceglie se manca Lobotka?

«Ho fiducia in Cajuste, ha tante qualità. Se non ce la fa Lobotka parte lui titolare; con Anguissa poi vedrò se cambiare in corsa o no. Ci sono meccanismi già collaudati e cerco di toccarli il meno possibile».

Già sa come strutturare il lavoro dopo il Monza?

«Natan ha un mese e mezzo di recupero. Gli infortuni sopraggiunti andranno considerati. Del mercato tendo a non parlare. La tappa col Monza è fondamentale; guardiamo questo match e poi ci aggiorniamo».

