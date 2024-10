Napoli, sfuma Dragusin: è a un passo dal Tottenham (Tmw)

Il club inglese ha offerto 20 milioni + bonus, arrivando a circa 30 milioni totali. Gli azzurri, come il Milan, non hanno ancora presentato offerte ufficiali.

Il difensore rumeno del Genoa Radu Dragusin potrebbe diventare nei prossimi giorni un nuovo calciatore del Tottenham. Napoli e Milan erano interessate a lui, ma non avevano formulato un’offerta ufficiale. Tuttomercatoweb scrive:

“Radu Dragusin è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham. Il difensore del Genoa è il prescelto per la retroguardia Spurs che, attualmente, poteva contare solamente sull’ex atalantino Cristian Romero e su Eric Dier. L’offerta inglese sarà superiore ai venti milioni di euro più bonus, arrivando a lambire la regione dei trenta. Sbaragliata così la concorrenza italiana. Il Milan e il Napoli lo avevano messo nel mirino, anche se nessuno aveva fatto offerte: i rossoneri non hanno un extrabudget per il difensore – richiameranno Gabbia dal prestito – mentre gli azzurri devono barcamenarsi in diverse situazioni, tra quelle del centrocampista (se non due) fino alle proposte dall’Arabia per Politano. Un difensore verrà preso ma, a questo punto, non sarà il genoano che è destinato in Inghilterra”.

LE PAROLE DELL’AGENTE DEL RUMENO:

«Secondo me se lascia il Genoa, lo deve fare per una squadra molto importante. Parlo di una delle 5-6 top in Premier League, le top in Italia come Inter o Milan. Faccio questi nomi come esempi, non per dire che si siano interessate. Sono squadre fortissime che ci farebbe piacere se si interessassero a lui. Vediamo, ora pensa a lavorare».

«Sì, ci sono anche squadre italiane interessate a lui, lo posso confermare. Come dicevo, per prima cosa deve essere contento il Genoa. Poi è normale che a quel punto toccherebbe a me portare avanti i colloqui. Se arriva, arriva, altrimenti stiamo benissimo così».

ilnapolista © riproduzione riservata