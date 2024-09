Napoli, quarta sconfitta in casa: il fattore Maradona non è più un punto di forza (Sky)

Un solo punto nei 3 scontri diretti disputati (Fiorentina, Lazio, Milan). L’assenza di Kim si sente ma Mazzarri avrà il tempo di lavorare sulla difesa

Il giorno dopo Napoli-Inter, gli azzurri raccolgono le energia mentali per affrontare il prossimo big match, quello contro la Juventus a Torino. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, sottolinea come i numeri del Napoli non siano confortanti. Solo per citarne uno, gli azzurri hanno raccolto solo un punto dagli scontri diretti, quello contro il Milan. Per il resto, sono troppi i gol subiti, in casa i risultati faticano ad arrivare.

Le parole di Ugolini:

«Il fattore Maradona non rappresenta più un punto di forza. Quarta sconfitta in casa, solo 2 vittorie in casa in questo campionato, un solo punto nei 3 scontri diretti disputati. I numeri evidenzino una situazione grave. Una sconfitta pesante, soprattutto per la dimensione numerica, non per quello che si è visto in campo. Il Napoli a sprazzi c’è stato. Ieri le difficoltà difensive, al netto delle polemiche sull’arbitraggio, ovvio che l’assenza di Kim si sta facendo sentire e mazzari deve avere il tempo per lavorare. Da Osimhen e Kvara ci si aspettava qualcosa di più. Dopo Bergamo, sono arrivate due sconfitte, che appesantiscono la situazione in campionato ma non condannano il Napoli da un punto di vista dell’aritmetica. Negli scontri diretti ha raccolto solo 1 un punto, contro il Milan. Emergenza a sinistra? Su Mario Rui, Mazzarri conta di averlo contro il Cagliare. Olivera rientra nel 2024, ma è un infortuno gestibile. Nei prossimi giorni le scelte di Mazzarri potrebbero portare di nuovo Juan Jesus a sinistra».

Napoli addio scudetto, è la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’ (Corsport). Ecco cosa scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport.

Da uno scudetto all’altro, in 90′: e mentre il Napoli sente che il suo gli è già stato strappato via, l’Inter se ne torna in testa, ci pensa, e lascia che la Storia resti un affare privato a due con la Juventus, aspettando magari di capire dove possa arrivare il Milan. È la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’: il Napoli (di Spalletti) non c’è più, era già stato annullato da Garcia, e Mazzarri, tornato nel “suo” stadio dopo dieci anni e mezzo, ci ha provato. Per un tempo o forse un’ora ci ha creduto, poi ha avvertito l’implosione d’una squadra diventata precaria nelle due fasi, smarrita a centrocampo, soffocata dalla solidità dell’Inter, non solo cinica ma talentuosa.

