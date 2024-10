Napoli-Monza, le ufficiali: Mazzarri sceglie Zerbin. C’è Lobotka

La formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. In panchina Lindstrom

Fischio d’inizio al Maradona alle ore 18:30. Il Napoli ospita il Monza di Raffaele Palladino. Mazzarri alle prese con diverse assenze. Osimhen squalificato è già partito per iniziare la preparazione con la Nigeria in vista della Coppa d’Africa. Squalificato anche Politano, situazione che fornisce a Lindstrom un’altra possibilità di mettersi in mostra. Natan infortunato, ne avrà almeno per due mesi. Mister Mazzarri però recupera Lobotka. Anche se non al meglio, lo slovacco sarà in campo. Le formazioni di Napoli-Monza:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jeus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All: Mazzarri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Pedro Pereira, Caldirola, D’Ambrosio; Ciurria, Akpa Akpro, Gagliardini, Valentin Carboni; Pessina, Dany Mota; Colombo. All: Palladino

Le parole di Mazzarri alla vigilia di Napoli-Monza

Mazzarri: «Vedo che i ragazzi ora tendono a pensare come piace a me ma non sempre riusciamo a farlo vedere. Espulsioni? Politano era nervoso perché volevamo provarla a vincere, ma è un bravissimo ragazzo e dà l’anima per il Napoli. Io spero che appena ci giri bene qualche episodio, vedremo la mia squadra che ci prova sempre, fino all’ultimo minuto».

Le parole di Palladino prima di Napoli-Monza

Palladino: «Sarà emozionante, è la prima volta al Maradona. Ho affrontato tante volte il Napoli da calciatore, sono un figlio di Napoli e ho vissuto li con la mia famiglia e gli amici. Il mio cuore è sempre lì. Verranno tanti a vedermi, sarà una bella emozione domani».

Il Napoli valuta l’acquisto di Dragusin

Secondo il “Corriere dello Sport”, la società intende intervenire valutando nomi come Dragusin del Genoa e Itakura del Borussia:

“C’è uno stato d’emergenza con il Monza che in difesa durerà a oltranza: se il Genoa non avesse ambizioni inavvicinabili (25 milioni), Dragusin (22 a febbraio) sarebbe il centrale preferito; e però anche in Germania, al Borussia non la toccano piano per Itakura. Si osserva anche Demiral dell’Al-Ahli. Nell’attesa, summit telefonico con la Salernitana per Mazzocchi (28), senza ignorare Faraoni (32)”.

ilnapolista © riproduzione riservata