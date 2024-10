Domani sera alle 21 in Coppa Italia. Massiccio turn over, ne cambierà nove. Zanoli a destra, Natan-Ostigard coppia centrale. Lindstrom titolare

Napoli, contro il Frosinone mediana inedita con Cajuste, Gaetano e Demme (Sky Sport)

Sarà un Napoli stravolto quello che martedì sera alle 21 affronterà il Frosinone in Coppa Italia. Il Napoli quest’anno ha già affrontato i ciociari nella prima giornata di campionato, in trasferta. Domani sera invece si giocherà al Maradona.

Da Sky Francesco Modugno informa che i cambi potrebbero essere nove rispetto alla formazione titolare messa in campo contro il Cagliari.

«C’è la necessità di gestire l’organico, e anche un po’ le forze. L’assenza di Elmas è certificata, ha una lesione muscolare e resterà fuori due settimane. E poi Zielinski che si sta ristabilendo, avverte un po’ di fastidio al ginocchio. C’è Osimhen che è uscito malconcio dal campo sabato sera e non dimentichiamo che sabato prossimo ci sarà Roma-Napoli. Poi c’è da gestire Anguissa che ha rimediato una botta al piede che non dà particolari ansie però è meglio non esagerare».

«Mazzarri farà in maniera massiccia turn over, nove undicesimi rispetto all’ultima. Natan-Ostigard sarà l’inedita coppia di centrali difensiva. Ci sarà un’opportunità per un giovane come Gaetano, ritroverà il campo Demme. E davanti anche senza Osimhne e Kvara, i tre davanti saranno di assoluto livello: Lindstrom, Raspadori, Simeone. Anche Di Francesco ha più di qualche problema col Frosinone.

Il Napoli dovrebbe schierarsi così:

Gollini

Zanoli Ostigard Natan Mario Rui

Cajuest Demme Gaetano

Lindstrom Simeone Raspadori

MAZZARRI NON HA INTERROTTO L’ALLENAMENTO PER IL SORTEGGIO CHAMPIONS

Dopo il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, il giornalista di Sky, Modugno da Castel Volturno ha commentato il sorteggio di Champions League del Napoli che ha pescato il Barcellona

«Potrebbe essere, poteva andare meglio, ma anche peggio direbbe Mazzarri. Il Barcellona porta dietro il fascino e nostalgie passate. È facile parlare di Diego che Totonno Juliano comprò proprio lì. Poi i ricordi recenti con la doppia sfida in Champions con il gol di Mertens a Napoli e il ritorno a Barcellona deserto per il covid. E poi le sfide di Europa League. Sarà un’altra storia che si aggiungerà, bellissima come la Champions. Una sfida a cui il Napoli arriverà con tantissima voglia, ma consapevole del valore dell’avversario. Sarà bella viverla e anche aspettarla, come lo era aspettare oggi l’esito del sorteggio il cui esito la squadra ha scoperto solo negli spogliatoi dopo l’allenamento perché nel mentre si estraevano le sfere a Nyon c’era l’allenamento e Mazzarri è stato inflessibile, quindi del Barcellona hanno saputo tutti dopo»

Subito in campo per la Coppa Italia

«Ci sono tanti obiettivi, domani il Frosinone al Maradona che arriverà per fare l’impresa e il Napoli dovrà gestire le forze. Ci sarà un turn over massiccio anche se quelli che andranno in campo sono tutti di valore. Tornerà Mario Rui dall’inizio e ci sarà spazio per Simeone, Raspadori e Lindstrom»

