Mourinho: «Tutti possono dare di più, anche voi sponsor potete dare di più»

La Roma si è riunita per la consueta cena di auguri di Natale al centro sportivo con circa mille invitati. A rappresentare il club invece, vista l’assenza dei Friedkin, sono stati il general manager Tiago Pinto e la Ceo Lina Souloukou che ha parlato agli oltre 1000 presenti: «Sono molto contenta di essere presente questa sera con tutte le anime della famiglia giallorossa»

Poi, presentata dallo speaker Matteo Vespasiani, la squadra al completo è salita sul palco e, infine, è stato il turno del tecnico giallorosso, Mourinho, il più acclamato tra i presenti. Da grande mattatore qual è non ha perso la ghiotta per salire in cattedra con un discorso non banale, in cui il tecnico ha alternato autocritica ad un immancabile senso dell’umorismo.

«Quando si parla di Natale si parla sempre di famiglia, io quando parlo di lavoro parlo sempre di famiglia ed è per questo motivo che voglio ringraziare la società, la proprietà, che ci ha permesso di stare qui tutti insieme. Allo stesso tempo penso che Natale significhi quasi la fine di un anno però può essere anche un momento di riflessione, io la mia l’ho fatta, la mia riflessione è che posso dare di più e quando dico questo vuol dire che la squadra con me oggi può dare di più, magari anche voi sponsor potete dare di più (risate). Auguri di Natale a tutti voi, tanta pace, tanto amore»

Il tecnico della Roma Josè Mourinho aveva parlato al podcast Obi One del suo periodo in Inghilterra. Il Tottenham lo esonerò dopo 17 mesi, pochi giorni prima di giocare la finale di Carabao Cup:

«La cosa più ridicola è stata un club che ha una stanza vuota di trofei che mi licenzia due giorni prima di una finale. Il Tottenham non ha mai vinto per 50 anni. Non ricordo quando lo ha fatto».

Sul periodo allo United ha dichiarato: Quando ero al Manchester United , ho cambiato un giocatore poco dopo averlo fatto entrare e sono stato accusato di bullismo. L’ho messo al minuto 45, l’ho tolto intorno al minuto 70. Ma lo feci per vincere». (È successo anche ieri a Bologna con Sanches ma ha perso e in conferenza ha detto che l’ultimo con cui l’aveva fatto era Matic, forse è Matic il calciatore cui si riferisce nel podcast).

