😞 La notizia buona è che duriamo più di un’ora, quella cattiva è che dimentichiamo che siamo i Campioni d’Italia e, come a Roma, ci facciamo innervosire da una provinciale qualunque. Il tempo effettivo è un pregio che il calcio rifiuta. Ancora una partita senza gol. Ancora una partita in cui Mazzarri si dimostra inadeguato al compito.

😫 Primo tempo noioso, Anguissa ha l’unica palla gol di una frazione che ha visto una squadra andare avanti solo con la forza dei nervi. Senza capa né coda. Confusa e infelice.

😕 Nella ripresa scende in campo l’anima. Kvara viene martoriato a ogni tocco, uno schifo indicibile. È l’Atlante azzurro, si carica tutti sulle spalle ma si divora un gol clamoroso, un errore che ci fa sanguinare lo stomaco.

🫶 Finalmente il Maradona applaude Meret. Da zoppo ipnotizza Pessina e porta a casa un impensabile Clean Sheet.

🙄 Palladino non sapeva più come fare per farci capire che non aveva alcuna intenzione di giocarsela. Simeone impiegato a sei minuti dal termine è un calcio in faccia al blasone che ha raggiunto questo squadra. Un’offesa.

🥺 Zerbin è Zerbin, Gaetano è Gaetano, le occasioni per vincerla le abbiamo avute, il punto è l’acqua alla gola con cui arriviamo davanti alla porta. Annegando, sudando troppo.

👊 Altri due punti persi lasciando addirittura al Monza la parte della squadra saggia che viene al Maradona a palleggiare e ad annullare l’esiguo tempo di recupero. Si chiude l’anno d’oro con la consacrazione della sua disfatta. Mazzarri più che un traghettatore sembra Capitan Uncino bullizzato dal coccodrillo.

