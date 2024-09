Mazzarri, l’obiettivo è migliorare la preparazione atletica (Corsport)

La squadra lo ha amato al volo: colpo di fulmine. E ora sta provando a rubare anche le gambe, oltre al cuore dei ragazzi

Mazzarri, l’obiettivo è migliorare la preparazione atletica. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Mazzarri è atterrato da Madrid nel cuore della notte e giovedì mattina era già al centro sportivo di Castel Volturno nonostante la giornata libera. C’erano gli infortunati e quindi anche lui. L’irriducibile WM, come lo chiamavano a Milano, quando abitava a Bastioni di Porta Volta e si lamentava ancora. E fumava decine di sigarette slim, anche quelle accantonate. Per il resto, tradizione: la cultura del lavoro e della didattica in campo. Tecnica e tattica.

La squadra lo ha amato al volo: colpo di fulmine. E ora sta provando a rubare anche le gambe, oltre al cuore dei ragazzi: per la rincorsa bisogna correre, migliorare una condizione precaria dalla prima giornata. Lui pensa alla mente e al corpo, invece, il prof Pondrelli con il vice, il prof Cacciapuoti. Un patrimonio di dati, il ponte dal passato: c’era con Ancelotti e c’è oggi, sa tutto, conosce gli atleti e i segreti. I punti deboli sui quali insistere per la prevenzione degli infortuni con lo staff medico del dottor Canonico, altro alfiere dell’era De Laurentiis.

GLI ELOGI DE LA STAMPA

L’anima ritrovata del nuovo Napoli è l’assist migliore perché gli azzurri restano in corsa sotto le luci del Santiago Bernabeu fino a pochi giri dal traguardo finale.

Il Napoli ha un’anima e si vede. Anguissa, là in mezzo, è l’immagine di un giocatore conquistato dal nuovo tecnico perché si sdoppia e trasmette sicurezza ad ogni tocco: così era accaduto anche a Bergamo nel pomeriggio della ripartenza, così è accaduto nel tempio del pallone. Mazzarri è entrato nella testa e nel cuore del gruppo: piacciono i suoi metodi, piace il suo modo di vivere la partita quando allarga le braccia, si dondola su se stesso, si divora una penna per eccesso di nervosismo.

ilnapolista © riproduzione riservata