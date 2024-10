Dibattito nel salotto Sky: «Non abbiamo capito se Garcia era la seconda, la terza, l’ottava o la ventesima scelta»

Marocchi: «magari De Laurentiis non pensa veramente che sia colpa sua»

Le scuse di De Laurentiis oggetto della discussione a Sky Sport.

De Grandis: «In questo momento non funziona niente, Kvara non salta più l’uomo, ci sono giocatori sottoutilizzati, Simeone è entrato a sei minuti alla fine. Sembra che ci sia una sorta di disistima da parte dell’allenatore, lo scorso anno contro la Roma fu messo al posto di Osimhen. Mi pare che ci sia uno scollamento da parte dei titolari dello scorso anno».

Marchegiani: «non ricordo una squadra vincere il campionato stradominando, dando l’impressione di giocare un altro calcio. E poi snaturarsi così. Hanno perso un giocatore solo, Kim».

Bergomi: «E Lozano».

Marocchi: «Magari De Laurentiis non lo pensa veramente che sia colpa sua, facciamo finta di sì. Arriva al nuovo allenatore dopo un lungo casting, una ventina di allenatori. Non abbiamo capito se Garcia era la seconda, la terza, l’ottava o la ventesima scelta. Ci sono giocatori in scadenza come Zielinski che quest’anno è l’ombra di se stesso».

Marchegiani: «Da presidente decidi di fare a meno dell’allenatore dello scudetto, del direttore sportivo. Quindi il messaggio che dai ai giocatori è “possiamo far da soli”. In realtà non è così, invece oggi ognuno pensa di poter fare da solo».

Caressa: «Questo è vero soprattutto per Kvaratskhelia».

Marocchi; «Quando vinci pensi di essere diventato più bravo senza più bisogno del compagno o dell’allenatore».

Bergomi: «Mazzarri? Bisognerebbe vedere gli allenamenti. Non funziona che giochi il 4-3-3 come era. L’allenatore dev’essere credibile, contano le motivazioni, quanto sono importanti i dirigenti».

Marchetti: «Giuntoli con Kvara aveva un rapporto che Meluso non può avere. Questo tipo di lavoro è fondamentale, oltre al mercato».

