Lopetegui è il favorito per recuperare la situazione disastrosa del Manchester United (Relevo)

Dopo l’esclusione del Manchester United dalle Coppe Europee, la posizione di Ten Hag è sempre più a rischio. In pole per diventare allenatore dei Red Devils c’è Lopetegui, che era stato accostato anche al Napoli.

Relevo scrive:

“Julen Lopetegui è in un’ottima posizione per diventare il prossimo allenatore del Manchester United. La situazione di Ten Hag è ormai compromessa : è ultimo nel suo girone di Champions, dove il Bayern ha avuto anche due rivali teoricamente inferiori (Copenaghen e Galatasaray), e in Premier è sesto (fuori dalla zona Europa) a dieci punti dal Liverpool, leader del campionato.

L’allenatore spagnolo è senza squadra dopo aver lasciato il Wolverhampton lo scorso agosto per disaccordi sul progetto (i giocatori che gli erano stati promessi non sono arrivati) e da allora voci di mercato lo hanno legato a diversi club che hanno cambiato allenatore, come il Napoli. Qualche settimana fa ha rifiutato una cospicua offerta dell’Arabia (18 milioni di euro) perché la sua intenzione è quella di proseguire la carriera in Inghilterra: è innamorato della cultura inglese, oltre che del rispetto che gli è sempre stato dimostrato.

Adesso ci sono tutti gli ingredienti perché Lopetegui possa tornare in panchina: lo United ha un progetto che calza perfettamente con quello che sta cercando, e sente di essere pronto e di avere le conoscenze ideali per ribaltare la complicata situazione di una società di tale importanza globale. La dirigenza dei Red Devils, dal canto suo, apprezza il lavoro svolto da Julen al Wolverhampton, la sua padronanza della lingua e la conoscenza della competizione, nonché la sua esperienza in Europa (ha vinto l’Europa League con il Siviglia). Questo lo pone in pole davanti ad altri nomi fatti nelle ultime ore, come Zidane (non parla inglese e non si è mai allenato fuori dalla Spagna), Graham Potter o De Zerbi.

Un altro fattore da tenere in considerazione che favorisce Lopetegui è il suo buon rapporto con gran parte dello spogliatoio. È stato il principale sostenitore di Reguilón (è stato lui a portarlo dal Castilla alla prima squadra del Real Madrid) e dai tempi del Bernabéu ha un ottimo rapporto con Varane e Casemiro, due pesi massimi della panchina dello United. La sua permanenza al Real è stata breve, anche se ha lasciato ottimi ricordi tra i giocatori, che erano convinti dei suoi metodi. Come se non bastasse, ha anche un rapporto fantastico con De Gea, portiere che in molti rivogliono a Manchester dopo la pessima prestazione che sta regalando Onana.

Lo United ormai è alla deriva, ha perso molta importanza come club.

Il giornale spagnolo scrive:

“Lo United ha voluto essere paziente con Ten Hag, a cui sono stati conferiti pieni poteri nel 2022 con l’obiettivo di creare una squadra su misura per lui. Hanno pagato due milioni di euro per liberarlo dall’Ajax e gli hanno affidato un lungo progetto (tre stagioni più un’altra facoltativa) affinché potesse risollevare una grande squadra in difficoltà. Dopo un anno e mezzo (la metà di quello che ha firmato) la pazienza verso di lui è finita e la sua posizione è compromessa. All’Old Trafford vedono il mercato di gennaio come un’occasione perfetta per liberarsi di alcuni giocatori e per qualche nuovo arrivo che rinforzi la rosa ed è per questo che vogliono prendere una decisione prima che si apra il mercato di gennaio.

E’ da anni che il Manchester United si ridicolizza con il suo percorso in Champions: da quando Ferguson se n’è andato (2013) non riesce ad andare oltre i quarti e in tre occasioni è stato eliminato nella fase a gironi. Il viavai degli allenatori sulla panchina dell’Old Trafford è stato costante, così come le spese milionarie in ogni mercato, molti delle quali senza essere ripagate con buone prestazioni in campo. Uno scenario difficile per il prossimo allenatore, con Lopetegui sempre più in vantaggio.

