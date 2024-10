Lazio: Luis Alberto nervoso, diverbio nello spogliatoio con Immobile e Zaccagni (Il Tempo)

Dopo la sconfitta contro l’Atletico. Prima ha manifestato insofferenza in campo, poi la discussione si è animata. Nel mirino anche Guendouzi

La Lazio rischia di ritrovarsi con uno spogliatoio incandescente. Secondo quanto riportava Il Tempo nell’edizione di ieri, durante la partita contro l’Atletico Madrid, allo spagnolo non sarebbe piaciuto il comportamento in campo di alcuni suoi compagni. Tra di loro anche Immobile, Zaccagni e Guendouzi.

Anche il Corriere dello Sport si è accorto del nervosismo di Luis Alberto. Il quotidiano racconta che durante una cavalcata a sinistra, lo spagnolo ha servito il pallone dentro l’area per Immobile Ciro che ha colpito al volo, mandando il pallone fuori. A quel punto Luis Alberto se l’è presa contro un cartellone pubblicitario.

Sfoghi che ai compagni di squadra non sono piaciuti. Secondo il Tempo poi, le tensioni sarebbero continuate anche dopo la partita. Al rientro nello spogliatoio si è accesso un diverbio fra alcuni dei senatori dello spogliatoio. Immobile e Zaccagni, su tutti, ma anche con Guendouzi.

Le parole di Sarri dopo la sconfitta contro l’Atletico Madrid

Sarri attacca l’ambiente Lazio: «perennemente insoddisfatti», il Corriere dello Sport gli dà del piagnone.

Ecco cosa scrive il Corsport.

L’aria del “Metropolitano” vibra dei lamenti di Sarri, sono culminati ieri nella frase «l’ambiente laziale è devastante, non il club in cui si sta benissimo, ma com’è contornato». Il predicatore Mau è meno divertente (in campo) e più irriverente (fuori). Ce l’ha con l’ambiente (concetto astratto) perché «vengono create aspettative che sono inarrivabili, questo crea frustrazione in tutti, in me no che ho un’età. Chi ha 20-25 anni fa fatica». Guida una Lazio che il presidente Lotito, a torto o ragione, considera “una Ferrari” e che continua ad affidare a lui non per vivacchiare. Più aspettativa di questa? Forse Sarri prima dovrebbe guardare dentro la Lazio.

