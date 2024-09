La Seria A modifica la 19° giornata: Torino-Napoli il 7 gennaio

La modifica del calendario di Serie A è dovuta anche alla calendarizzazione delle partite della Supercoppa italiana

La Serie A ha comunicato una modifica della 19esima giornata di campionato. Il Napoli sarà ospite del Torino allo Stadio Olimpico Grande Torino domenica 7 gennaio 2024. L’ultima partita del girone di andata si chiuderà quindi nel 2024. La modifica della Serie A è dovuta anche alla calendarizzazione delle partite riguardanti Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina. Queste ultime infatti sono le squadre che si giocheranno la Supercoppa Italiana a Riad, in Arabia Saudita.

Il comunicato della Serie A:

“A parziale rettifica del C.U. n. 34 del 6 settembre 2023, si comunicano di seguito

anticipi/posticipi e programmazione televisiva della 19a giornata del Campionato di

Serie A Tim:

19ª Giornata

Data Giorno Orario Gara Licenziatario

05/01/2024 Venerdì 20.45 BOLOGNA−GENOA DAZN/SKY

06/01/2024 Sabato 12.30 INTER−HELLAS VERONA DAZN

06/01/2024 Sabato 15.00 FROSINONE−MONZA DAZN

06/01/2024 Sabato 18.00 LECCE−CAGLIARI DAZN

06/01/2024 Sabato 20.45 SASSUOLO−FIORENTINA DAZN/SKY

07/01/2024 Domenica 12.30 EMPOLI−MILAN DAZN/SKY

07/01/2024 Domenica 15.00 TORINO−NAPOLI DAZN

07/01/2024 Domenica 15.00 UDINESE−LAZIO DAZN

07/01/2024 Domenica 18.00 SALERNITANA−JUVENTUS DAZN

07/01/2024 Domenica 20.45 ROMA−ATALANTA DAZN“.

L’Inter giocherà il giorno dell’epifania contro l’Hellas Verona, il Milan a Empoli domenica 7 gennaio nel lunch match. La Juventus invece giocherà alle 18 di domenica 7 gennaio contro la Salernitana, alle 20:45 il big match tra Roma e Atalanta all’Olimpico.

I dubbi di De Laurentiis sulla Supercoppa a Riad

Ne scriveva il Corriere dello Sport. Dal 12 novembre, inizio della sosta per le nazionali, ogni giorno sarà buono per organizzare un viaggio in Arabia Saudita per effettuare un sopralluogo a Gedda, sede della prima edizione della Supercoppa Italiana con la formula delle Final Four. Questa volta insieme ai dirigenti delle quattro squadre che parteciperanno al torneo, Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli. Questo dovrebbe essere l’ultimo passo per la formalizzazione del calendario della Supercoppa, non ancora ufficializzato dalla Lega, che conta di farlo proprio entro metà novembre.

Dopo le indiscrezioni delle settimane scorse, sembra che solamente il Napoli, nella persona del presidente Aurelio De Laurentiis, sia contrario ad affrontare il viaggio in Medio Oriente, per i rischi che una trasferta del genere in questo periodo storico comporta a livello di sicurezza delle squadre e di tutto il personale che volerà a Gedda durante la Supercoppa. Inter, Fiorentina e Lazio sono invece favorevoli. C’è un contratto, ricco, da onorare che garantisce 23 milioni di euro da dividere fra le partecipanti.

